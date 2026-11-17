Il terremoto che ha colipito Deutsche Bank nella giornata di martedì 17 novembre sembra riservare ancora diverse scosse di assestamento. Dopo l'inchiesta a cui hanno partecipato l'emittente pubblica tedesca Zdf, Der Spiegel, Financial Times, Le Monde e New York Times, in cui sono stati rivelati documenti riservati che farebbero emergere carenze nei controlli antiriciclaggio e nella gestione dei rapporti con clienti ad alto rischio, il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha invitato il colosso bancario a "fornire spiegazioni in totale trasparenza". Anche la Borsa non perdona Deutsche Bank: forti vendite e calo del 6% in mattinata per poi attestarsi ad un -5% a 31,1 euro. E tra i personaggi emersi nell'inchiesta ci sarebbero non solo oligarchi russi, ma anche Donald Trump e Jeffrey Epstein.