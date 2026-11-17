Il terremoto che ha colipito Deutsche Bank nella giornata di martedì 17 novembre sembra riservare ancora diverse scosse di assestamento. Dopo l'inchiesta a cui hanno partecipato l'emittente pubblica tedesca Zdf, Der Spiegel, Financial Times, Le Monde e New York Times, in cui sono stati rivelati documenti riservati che farebbero emergere carenze nei controlli antiriciclaggio e nella gestione dei rapporti con clienti ad alto rischio, il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha invitato il colosso bancario a "fornire spiegazioni in totale trasparenza". Anche la Borsa non perdona Deutsche Bank: forti vendite e calo del 6% in mattinata per poi attestarsi ad un -5% a 31,1 euro. E tra i personaggi emersi nell'inchiesta ci sarebbero non solo oligarchi russi, ma anche Donald Trump e Jeffrey Epstein.
L'inchiesta
Da Inside Deutsche Bank, emergerebbe un quadro a dir poco allarmante del sistema di controlli del gruppo in passato, dove ci sarebbero state mancanze sul rispetto delle norme antiriciclaggio, delle sanzioni internazionali e delle procedure interne. Zdf racconta che, secondo i documenti analizzati, l'istituto avrebbe mantenuto rapporti commerciali per anni con oligarchi russi, anche in presenza di segnalazioni interne relative a possibili casi di riciclaggio di denaro, corruzione e violazioni delle sanzioni.
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Trump (suo malgrado) ed Epstein tra i personaggi coinvolti
Tra i capitoli più controversi c'è quello dei flussi finanziari riconducibili a Jeffrey Epstein. La banca avrebbe effettuato pagamenti definiti dall'inchiesta "sospetti" legati al finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e trovato infine morto nella sua cella a New York. Dalle carte emergono anche gli storici rapporti del gruppo bancario con Donald Trump. Risulterebbe che nel 2017 la banca abbia inviato per errore a un commercialista documenti fiscali relativi a 1.586 conti, tra i quali quello dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Il ceo di Deutsche Bank, Christian Sewing, arrivato alla guida nel gruppo l'anno successivo, sarebbe stato informato dell'incidente, che però non sarebbe stato comunicato ai clienti coinvolti e quindi nemmeno al presidente americano.
La risposta del colosso bancario
Interpellata da Zdf, Deutsche Bank ha respinto l'idea che i documenti riflettano la situazione attuale dell'istituto, sostenendo di essere oggi ''una banca diversa''. Sotto la guida di Sewing, nominato amministratore delegato nel 2018, la banca avrebbe realizzato una profonda trasformazione dei propri sistemi di controllo, investendo sette miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 nel rafforzamento dei controlli interni e della gestione del rischio. Il portavoce ha inoltre precisato che molti degli episodi citati risalgono a diversi anni fa e sono stati esaminati con le autorità di vigilanza competenti ma si è rifiutato di commentare i rapporti con singoli clienti, attuali o passati.
L'Istitituto ha rivendicato poi che sotto la gestione di Sewing è avvenuta una trasformazione radicale e dal 2019 al 2025 sono stati fatti 7 miliardi di investimenti per rafforzare i controlli e diventare così "una banca diversa", che fa utili. Il cfo, Raja Akram, ha spiegato che trattandosi di temi vecchi "non prevediamo alcun impatto finanziario significativo". Negli ultimi 25 anni il gruppo tedesco ha già sborsato 18,5 miliardi per chiudere contenziosi pregressi. Ma il capitolo non è forse ancora concluso.