Tassi di interesse, la Bce li lascia fermi al 2%

Le prospettive economiche, con gli sviluppi della guerra all'Iran, sono "molto incerte" e "le catene di fornitura si stanno ritrovando sotto pressione", ha aggiunto, ricordando che "i rischi restano al ribasso" per la crescita. Le misure di bilancio dei governi per far fronte allo shock energetico devono essere "temporanee, mirate e su misura".



Nell'area euro "il rialzo dei prezzi dell'energia terrà l'inflazione ben sopra il 2% sul breve termine" e più si prolungherà il conflitto in Iran e Medioriente, "più diventa probabile che l'impatto" dei rincari "si intensifichi". Per questo alla Bce "monitoreremo attentamente la portata e la durata dello shock e come si trasferisce alle aspettative sui prezzi e all'economia nel suo complesso", ha aggiunto. Al tempo stesso, lo shock energetico implica un aumento dei rischi di indebolimento per l'economia, ha spiegato.