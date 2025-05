Anac: "Troppi appalti diretti, il 98% per servizi e forniture"

Nel 2024 il valore economico complessivo degli appalti pubblici in Italia è stato di 271,8 miliardi di euro, per un totale di 267mila procedure di gara. Si è trattato di una flessione del -4,1% sul 2023 e del -7,3% sul 2022. Le tipologie di forniture maggiormente acquistate nel 2024 sono quelle di prodotti farmaceutici, che aumentano rispetto al precedente anno del 37,2%, per un valore di più di 40 miliardi di euro rispetto all'anno precedente.