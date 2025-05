Via libera alla revisione del Pnrr: 600 milioni passano dalla ricarica elettrica alla rottamazione delle auto

Fondi Ue per quasi 600 milioni di euro destinati a investire nella rete di ricarica elettrica cambiano destinazione e vanno a incentivi per la rottamazione auto. E' quanto si legge in un documento relativo alla revisione del Pnrr approvata dalla Cabina di Regia sul Piano di aiuti europei. La modifica - si legge nella Proposta di revisione - "riguarda la misura sulle infrastrutture di ricarica elettrica, di cui circa 597 milioni di euro vengono immediatamente reimpiegati in un nuovo programma di rottamazione e rinnovo del parco veicolare che promuove la sostituzione di veicoli a combustione interna con veicoli a zero emissioni, con incentivi più vantaggiosi per le fasce di reddito più basse".