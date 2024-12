Pnrr, la Commissione europea eroga la sesta rata da 8,7 miliardi all'Italia

La Commissione europea ha erogato all'Italia la sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro: 6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni, al netto dei prefinanziamenti. Lo rende noto l'esecutivo europeo. "Un risultato positivo che permetterà all'Italia di investire in molti settori strategici intensificando la produzione in attività in cui questo esecutivo ha creduto fin dal suo insediamento", ha scritto su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni". L'erogazione della sesta rata "è frutto di un intenso lavoro, svolto in sinergia anche con la Commissione europea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere della Nazione e dei cittadini. Avanti così!", ha aggiunto il premier.