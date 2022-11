“Oil Fountain”: l'opera d'arte ambientale dove scorre petrolio anziché acqua

Tradizionalmente le fontane rappresentavano una fonte di acqua potabile sicura e un luogo d’incontro per la comunità. Nel tempo, sono diventate simboli di vita e salute. Oggi la società contemporanea è invece costruita intorno all'uso del petrolio che sotto forma di benzina e diesel costituisce la principale fonte di carburante per i trasporti. Le persone “indossano” il petrolio sotto forma di tessuti di poliestere e nylon nei vestiti e avvolgono il cibo, sotto forma di plastica. L'artista Luke Jerram - conosciuto soprattutto grazie alla sua opera d’arte Gaia esposta alla Cop26 di Glasgow dello scorso anno - ha presentato la sua nuova opera d'arte ambientale "Oil Fountain" a Bristol, in Inghilterra. Si tratta di una gigantesca scultura-fontana dove scorre petrolio anziché acqua.

La scultura vuole evidenziare come la società contemporanea dipenda dal petrolio e dalla necessità di allontanarsi da questa dipendenza. È progettata per stimolare il dibattito e la discussione sull'argomento e sulla necessità di agire.

“Dobbiamo tutti fare il possibile per ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, aiutare a combattere il cambiamento climatico e guidare la società verso un futuro netto zero. Con una crisi climatica in corso, spero che questa opera d'arte agirà da punto focale per le conversazioni e contribuirà a stimolare il dibattito su questa questione vitale" ha dichiarato l’artista Luke Jerram.