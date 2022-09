Da mostro industriale a parco educativo: la storia di See Monster

Anche i mostri possono diventare buoni, perfino quelli creati dall’uomo. È successo a

Weston-super-Mare

sulla costa del Somerset

un’ex piattaforma petrolifera

è stato trasformato in un parco pubblico

, una cittadina inglese. Qui si erge come un castello sul lungomare, smantellata dal Mare del Nord e portata in questo tratto di costa per trovare nuova vita: una volta riqualificato, questo pezzo di archeologia industriale

Un nuovo polo turistico, certo, ma soprattutto educativo.

Una vera e propria opera d’arte alta 35 metri

un’oasi verde

punto di riferimento nell’ambito scientifico e creativo

, distribuita su quattro livelli. Un parco-attrazione che include un’installazione cinetica che simula delle squame scintillanti, un anfiteatro,e tanto altro. See Monster ambisce a diventare un, offrendo programmi di formazione e attrazioni legate a scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e anche arte.

Sito ufficiale

L’attrazione dovrebbe aprire tra settembre e ottobre, ma già domina il panorama della località britannica. Un simbolo di

trasformazione industriale

della natura e del clima

imparando divertendosi

e una celebrazione. Un modo per accendere i riflettori su questi argomenti,