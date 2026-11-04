I cambiamenti climatici danneggiano il grano

I cambiamenti climatici stanno ridisegnando la mappa globale dell'agricoltura, e il grano, la coltura fondamentale per la sicurezza alimentare mondiale, si trova in prima linea in questa trasformazione. L'aumento delle temperature globali, l'imprevedibilità delle precipitazioni e il susseguirsi di eventi meteo estremi come siccità prolungate e alluvioni stanno modificando non solo la resa dei raccolti, ma la natura stessa della pianta e la composizione chimica dei suoi chicchi.