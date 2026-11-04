CIBO E CLIMA

I cambiamenti climatici danneggiano il grano

Meno ferro e proteine nei chicchi: così la CO2 impoverisce il nostro cibo quotidiano

di Redazione E-Planet
04 Nov 2026 - 12:10
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I cambiamenti climatici stanno ridisegnando la mappa globale dell'agricoltura, e il grano, la coltura fondamentale per la sicurezza alimentare mondiale, si trova in prima linea in questa trasformazione. L'aumento delle temperature globali, l'imprevedibilità delle precipitazioni e il susseguirsi di eventi meteo estremi come siccità prolungate e alluvioni stanno modificando non solo la resa dei raccolti, ma la natura stessa della pianta e la composizione chimica dei suoi chicchi.

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Le spighe, sottoposte allo stress termico e all'aumento di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera, stanno subendo un'accelerazione del ciclo vitale. Questo fenomeno riduce il tempo che la pianta ha a disposizione per assorbire i nutrienti dal suolo. Il risultato è un paradosso biologico: se da un lato l'eccedenza di carbonio può stimolare la crescita della pianta, dall'altro impoverisce il chicco. Diversi studi agronomici internazionali (tra cui ampie analisi condotte tramite i sistemi FACE - Free-Air Carbon dioxide Enrichment) dimostrano che il grano moderno coltivato ad alte concentrazioni di CO2 subisce un netto calo nutrizionale: il contenuto di ferro diminuisce in media del 5,1%, lo zinco crolla del 9,3% e la concentrazione complessiva di proteine subisce una riduzione compresa tra il 6,3% e l'8,6%.

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Questo impoverimento nutrizionale minaccia direttamente la salute di oltre due miliardi di persone a livello globale che dipendono dal grano come principale fonte calorica e proteica quotidiana. Parallelamente, le alterazioni della qualità e della struttura del glutine pongono una sfida inedita all'industria alimentare. I mulini e i pastifici si trovano a lavorare farine dalle proprietà reologiche instabili, mettendo a rischio la panificazione tradizionale e la produzione della pasta, che richiedono specifiche tenacità ed elasticità.

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Il panorama geografico delle coltivazioni sta cambiando rapidamente. Mentre le tradizionali "cinture del grano" nell'Europa meridionale e nelle grandi pianure subiscono cali drastici a causa della siccità, la coltivazione si sposta verso latitudini più settentrionali, come il Canada del Nord e la Scandinavia, aree storicamente troppo fredde per questa coltura.

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La risposta a questa crisi globale risiede nella genetica e nell'agricoltura di precisione. Scienziati e coltivatori stanno collaborando per selezionare e riscoprire antiche varietà di grano più resilienti, capaci di resistere alla scarsità d'acqua e alle temperature estive eccezionali. Salvare il grano significa proteggere la biodiversità e garantire che l'alimento base dell'umanità rimanga nutriente anche in un pianeta più caldo.

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