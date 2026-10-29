La crisi climatica è un’emergenza sanitaria globale

Il rapporto Lancet Countdown evidenzia come l'inazione politica e la lentezza nella transizione energetica si traducano direttamente in una perdita sistematica di vite. Gli esperti chiedono a gran voce che la salute pubblica sia posta al centro delle politiche climatiche e che i finanziamenti internazionali siano urgentemente ridiretti.

Adattare le infrastrutture urbane, rafforzare i sistemi di allerta precoce e decarbonizzare l'economia non sono più opzioni procrastinabili, ma interventi salvavita immediati.