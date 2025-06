E-Food: insalata russa

Un antipasto – o un contorno – colorato e ricco di verdure. In questo appuntamento prepariamo un grande classico: l’insalata russa. Un piatto che in realtà in Russia viene chiamato Olivier Salad. Anzi, ogni Paese utilizza un nome diverso e anche ingredienti diversi! La chef Marisa Maffeo ci spiega però come preparare la versione più diffusa in Italia. Andiamo!