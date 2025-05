E-Food: finocchi gratinati con salsa Mornay

In un pentolino, sciogliete il burro a fuoco medio. Aggiungete la farina e mescolate continuamente per formare un roux. Cuocete per 2-3 minuti senza farlo scurire. Aggiungete lentamente il latte caldo, mescolando continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Continuate a mescolare fino a quando la salsa non si addensa.