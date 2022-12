E-Christmas: doni che fanno bene al Pianeta

Spesso facciamo fatica a trovare la natura in città, non per questo però dobbiamo rinunciarvi. In che modo? Aprendo le porte delle nostre case alla sostenibilità, anche e soprattutto a Natale.

La quotidianità può diventare l’occasione per attuare un cambiamento. Via libera allora a regali utili, ma rigorosamente ecologici. Basta prestare un po’ di attenzione al momento dell’acquisto e preferire oggetti realizzati con materiali naturali e con un basso impatto ambientale. Ancora meglio se si tratta di pezzi pensati per essere riutilizzati o riciclabili.

Le idee sicuramente non mancano. Dalle lampade realizzate con gli scarti della frutta, agli oggetti quotidiani in bambù, dai materiali di recupero a quelli più innovativi sviluppati dalle giovani start up. Il settore del design corre ormai sulla strada della sostenibilità e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se invece siete del team “è il gesto che conta”, potreste scegliere un regalo meno materiale. Un trend che prende sempre più piede: donare iniziative etiche che hanno a cuore l’ambiente e il futuro del Pianeta.

Unsplash

Un esempio sono le “adozioni speciali” proposte da diverse associazioni. Un albero nella propria città o all’altro capo del mondo, un ulivo o una pianta di cacao. A Natale non accontentatevi solo del solito abete e regalate ad amici e famiglia una vita botanica da seguire a distanza. Su diverse piattaforme si può contribuire a valorizzare il patrimonio arboreo di tutto il Pianeta. Una pianta appena nata, un antico esemplare salvato dall’abbandono o un’intera piantagione per frenare la deforestazione: questo tipo di regalo è perfetto per chi non abbandona l’ecologia neppure durante le feste.

Se invece avete tra gli amici degli amanti degli animali, potete lasciare sotto l’albero dei buoni-regalo per aiutare le specie in difficoltà, dalle tartarughe marine ai koala. Oppure adottare un intero alveare per proteggere questo insetto fragile ma fondamentale per gli ecosistemi. Una specie di auto-regalo, perché a fine stagione si riceve a casa il miele prodotto dalle api adottate.

Insomma, per le feste sorprendete chi amate facendo del bene anche al Pianeta.