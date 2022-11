E-Garden: Natale green di tendenza

In questo appuntamento scopriamo tutte le tendenze più belle per gli addobbi natalizi, per avere anche nel 2022 un’atmosfera davvero magica.

Il rosso è il colore del Natale per eccellenza e sì, non passa mai di moda. Potete quindi giocare la carta del Natale tradizionale, combinando palline rossa con addobbi dorati o argentati. Oppure se preferite una versione più originale potete combinare le palline rosse con palline di color bianco, opaco o lucido. Un insieme di tinte tradizionali, che crea un’atmosfera festosa, calda e molto confortevole.

Per scoprire quali sono le altre tendenze per questo 2022 guardate il video qui sotto!