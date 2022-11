E-Garden: come curare l'Orchidea farfalla

Il Falenopsis è in assoluto il tipo di Orchidea più conosciuto e coltivato. In questo appuntamento scopriremo i trucchi e gli accorgimenti per mantenerlo in salute fino a Natale e oltre.

L’Orchidea farfalla è una pianta davvero molto fiorifera, abbastanza robusta, ed è perfetta da tenere in casa purché lontano da termosifoni e da porte o finestre che restano aperte per svariati minuti. Predilige ambienti luminosi e quando l’ambiente è caldo e secco è consigliabile nebulizzare acqua sulle radici al mattino.

