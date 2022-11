E-Garden: “trasloco verde”

Con l’abbassamento delle temperature notturne e l’accorciarsi delle giornate, è molto importante far rientrare dentro casa le piante verdi d’appartamento che sono rimaste ancora all’aperto. In questo appuntamento vediamo cosa fare per rendere meno difficoltoso possibile questo momento e come fare per rimediare se qualcosa è andato storto.

Esatto, perché questo “trasloco verde” viene vissuto con disagio da molte piante. Il rientro in casa è spesso associato infatti alla comparsa di piccole lesioni o danni, perché le piante, abituate a vivere con clima dell'esterno per molti mesi, si ritrovano costrette in un ambiente non proprio congeniale.

Seguite quindi tutti i preziosi consigli per rendere sicuro questo passaggio e far ambientare al meglio le piante nelle nostre case.