E-Garden: la seconda vita degli scarti in giardino

Cucinare è un’arte ma molto spesso non ci rendiamo conto che anche con gli

scarti della preparazione

buon eco-giardinaggio

integratori

delle pietanze è possibile fare del. In questo appuntamento scopriamo quali avanzi si possono tramutare ininsieme ai concimi che troviamo in commercio per le nostre piante in vaso sul balcone e in giardino.

Leggi Anche I dati allarmanti sullo spreco alimentare

residui di latte

acqua di lavaggio di frutta e verdura

acqua di cottura della pasta

bustine

fondi di caffè

gusci delle uova

bucce di banana

Ad esempio, si possono versare idirettamente nelle piante e non nel lavandino. Un altro liquido da non sprecare è l’, così come l’, purché sia fredda e non salata. È possibile anche interrare il contenuto delledi tè, camomille e tisane, ma anche i. E infine, un ottimo concime a costo zero sono itritati, che possono apportare calcio alla nostra pianta. Stessa cosa vale per le

Insomma, da oggi

cucina e giardinaggio

si aiuteranno a vicenda.