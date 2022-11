E-Garden: tutta la bellezza dei ciclamini

Il ciclamino è una pianta davvero molto conosciuta, che almeno una volta nella vita ognuno ha coltivato. Con le sue foglie grandi e cuoriformi sorrette da lunghi steli, è senza dubbio una delle più belle per decorare balconi e davanzali.

Quando comprate la pianta da portare a casa scegliete sempre foglie sane e senza parti ingiallite e prendete piante che non sono già in fiore al momento dell’acquisto. Se avranno ancora i boccioli chiusi, la fioritura durerà certamente più a lungo e avrete il piacere di vederli sbocciare uno ad uno.

Per quanto riguarda la coltivazione, il consiglio è di metterli su un davanzale della finestra in pieno sole, così da poterne godere anche dentro casa. A differenza della stella di Natale, non è poi così tanto freddoloso e soffre per il caldo secco dei nostri ambienti domestici. Deve però sempre essere protetto dal gelo intenso.

Buon E-Garden a tutti!