E-Garden: tutti i colori dell'autunno in balcone

A fine settembre le temperature cominciano ad abbassarsi sensibilmente ed è il momento giusto per

pensare al balcone in una nuova veste, tutta autunnale

. Vediamo quindi quali sono le piante più giuste per arricchirlo e che restano belle fino all’arrivo del gelo.

Veri custodi dei colori accesi dell'autunno sono i

fogliami

Euchera

ineraria marittima

Alkekengi

, come quelli dell'e della C, in generale delle graminacee. Un'altra pianta perfetta per questa stagione è la cosiddetta "lanterna cinese", l'

Un altro segreto è

mescolare fiore e bacche

Eriche

Ciclamini

peperoncini ornamentali

. E allora allee aiprovate ad accostare i, che in queste settimane esplodono in frutti variopinti e carnosi.