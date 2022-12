E-Garden: l'albero, il protagonista del Natale

Manca poco al Natale e i preparativi fervono. C’è chi scende in cantina a recuperare gli scatoloni con decorazioni varie e chi sale in soffitta a recuperare il Presepe con tutte le sue statuine. Ma nell’immaginario collettivo, il vero protagonista del Natale è l’albero.

Se per quest’anno volete sceglierne uno vero, vi garantiamo che vi aspetteranno tanti momenti felici. In questo episodio vediamo cosa c’è da sapere quando si ha un abete vero in salotto.

Le conifere più vendute e diffuse sono l’abete rosso peccio, l’abete bianco e l’abies normandiana. Ma prima di recarsi in vivaio è fondamentale prendere qualche misura e decidere innanzitutto dove andrà posizionato il nostro abete, per evitare di avere un esemplare troppo grande che tocca il soffitto. Una volta a casa, districate bene i rami e annaffiatelo: è meglio fare quest’operazione sul balcone di casa, così l’abete avrà tutto il tempo per riprendersi. Le difficoltà più grande che l’abete dovrà affrontare sono le temperature miti degli ambienti domestici e la siccità, stress che in genere provoca una cascola anticipata degli aghi sul pavimento. Per scoprire come rimediare guardate il video qui sotto!