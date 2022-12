E-Christmas: abiti sostenibili per i più piccoli

Un vestito per bambini sotto l’albero di Natale. Un dono particolarmente gradito, soprattutto se la sua produzione rispetta i criteri della sostenibilità. Una regola che è alla base della filosofia di Farway Milano che per realizzare il suo abbigliamento utilizza materiali interamente naturali e Certificate GOTS (acronimo di Global Organic Textile Standard), riconoscimento che può ottenere solo chi produce e vende prodotti tessili biologici.

“L’idea di produrre abbigliamento per bambini nasce proprio dal fatto che i bambini rappresentano il nostro futuro. Credo fortemente nell’ecosostenibilità e crescendo il bambino con questi valori, il bambino di oggi sarà poi l’uomo etico del domani” racconta Farwa Zulfiqar, Founder e Creative Director di Farway Milano. Fashion designer di origine pakistana, prima di fondare il suo brand, Farwa Zulfiqar ha collaborato con le principali case di moda italiane, maturando una notevole esperienza sul fronte creativo. Qualità che ha affiancato alla tradizione del cucito, tipica del suo paese natale. “Unire queste due culture è per me fondamentale, è alla base del mio progetto: ho voluto unire il taglio minimal italiano con il mix di colori e di forme pakistane” continua Farwa.

I vestiti sono il prodotto finale di una filiera sostenibile. Le fibre provengono da agricolture biologiche. Questo fa sì che a contatto con la pelle dei più piccoli ci siano tessuti naturali al 100%, una produzione all’insegna dell’etica. “È un regalo di Natale che porta con sé una serie di valori, è un prodotto sartoriale Made in Italy dal design contemporaneo, un contributo alla lotta al cambiamento climatico” spiega la Creative Director. La differenza tra l’abbigliamento di Farway Milano in cotone bio e l’abbigliamento con l’etichetta 100% cotone, sta nell’impiego da parte di quest’ultimo di sostanze chimiche per la produzione, in una quantità che si attesta attorno al 16%. Piccoli gesti che possono aiutare l'ambiente perché il destino del pianeta dipende da tutti noi.