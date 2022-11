E-Christmas: ecoturismo sotto l'albero

L’albero è il simbolo del Natale, eppure spesso è l’unica cosa “green” di questa festa. Tra luci, decorazioni e pacchetti vari, il Pianeta può diventare il meno felice nel giorno più gioioso dell’anno. Ma niente paura, un Natale sostenibile è possibile e le soluzioni per fortuna esistono, a iniziare dai regali.

Se siete stanchi di donare la solita sciarpa o un profumo che non piacerà, potreste prendere un mappamondo e scegliere di regalare un’esperienza in qualche angolo della Terra. Destinazioni, ovviamente, che strizzano l’occhio all’ambiente.

Il turismo, nazionale e non solo, ha preso ormai una svolta sostenibile e responsabile. Il rispetto verso il Pianeta è diventato un prerequisito chiesto dagli stessi viaggiatori, soprattutto dalle generazioni più giovani. Tutela del territorio, riduzione dell’impatto ambientale e infrastrutture green: questi sono solo alcuni dei criteri con cui scegliere le destinazioni.

Sono tante, del resto, le zone del mondo che fanno del turismo sostenibile un vero biglietto da visita. Dal nord al sud dell’Europa, passando per l’Asia e l’America, sono diverse le destinazioni premiate dai viaggiatori per il loro stile eco-friendly. Cosa cercare allora per confezionare il regalo perfetto? Mezzi di trasporto elettrici, hotel immersi nella natura o a basso impatto, oasi verdi e orti urbani, piste ciclabili e rispetto per le tradizioni locali, senza dimenticare comodità e bellezza.

Che siate amanti degli sport invernali o delle passeggiate sulla spiaggia, le opzioni non mancano. Potreste scegliere una delle capitali del nord Europa, celebri ormai per la loro attenzione all’ambiente, oppure la tranquillità della montagna e dei grandi parchi, anche italiani. Qui ci si può allontanare dal caos e dall’inquinamento e immergersi nella natura, con passeggiate nel verde o sentieri in bicicletta. Una meta adatta a ogni stagione.

O, se proprio volete portarvi avanti e lasciare sotto l’albero una vacanza per la prossima estate, potreste optare per le mete marittime più sostenibili. Scegliere magari le spiagge meno battute e gestite nel rispetto degli habitat, per regalare un’esperienza unica e a impatto zero. O ancora, per chi non ama i lunghi viaggi, preferire un turismo di prossimità, i piccoli borghi e gli itinerari meno conosciuti.

Esperienze diverse dal solito, ma perfette per rendere il Natale un’occasione di cambiamento. Allora non dimenticate di mettere in valigia lo spirito delle feste e preparatevi a scegliere la destinazione.