In Québec sorgerà la più grande laguna geotermica del mondo

A partire da marzo 2023 nella cittadina di Charlevoix, in Canada, su una superficie di 12.000 mq inizieranno i lavori di costruzione di GeoLagon, una nuova spettacolare laguna all’aperto alimentata interamente da un impianto di riscaldamento a energia geotermica. Il progetto si ispira alla rinomata area geotermale islandese “Laguna Blu”, una delle mete turistiche più visitate del Paese, e punta a essere il più grande del suo genere al mondo. I gruppi di chalet che circonderanno la laguna cattureranno l'energia solare grazie a un rivestimento fotovoltaico che aiuterà a far funzionare le pompe di calore per l'acqua. Il grande eco-villaggio è stato pensato per integrarsi completamente con il paesaggio naturale circostante e per essere totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Le acque del GeoLagon saranno mantenute a una temperatura di 39°C tutto l’anno attraverso un sistema energetico costituito dall’impianto geotermico, dall’utilizzo dell’impianto solare fotovoltaico, dalla biomassa e da un serbatoio termico sottostante alla laguna capace d'immagazzinare il calore. Il progetto sarà inoltre capace di ridurre di circa il 90% il consumo dell’acqua sotterranea grazie a un sistema basato sul recupero e sul filtraggio dell’acqua piovana. Il complesso sarà realizzato a circa 45 minuti da Québec City, il luogo ideale per permettere ai visitatori di rilassarsi e d'immergersi nell’ambiente circostante, il rifugio perfetto dalle gelide temperature che nel periodo invernale scendono ben al di sotto dello zero.