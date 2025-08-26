Vanity Fair vuole Melania Trump in copertina ma lo staff è furioso

Melania Trump: il beauty look glamour e super curato
© Afp | Inauguration Day 2025: il bacio tra Donald Trump e Melania
"Non normalizzeremo questo despota e sua moglie. Ci batteremo", ha detto un dipendente riferendosi al presidente Usa. La reazione di Fox and Friends: "Chi protesta dovrebbe essere licenziato"
Una cover story sulla first lady ed è già polemica con tanto di insurrezione. La sospirata copertina di Vogue è ancora lontana ma per Melania Trump potrebbero esserci altre opportunità in Condé Nast: il nuovo direttore di Vanity Fair starebbe valutando una cover story sull'inquilina della Casa Bianca. Prospettiva che avrebbe provocato un'insurrezione della redazione. "Non normalizzeremo questo despota e sua moglie. Ci batteremo", ha detto un dipendente della rivista al New York Post riferendosi a Donald Trump e alla sua terza moglie. "Se Melania viene messa in copertina, metà della redazione incrocerà le braccia", ha aggiunto un altro redattore.
Su Fox and Friends, il programma della rete di Rupert Murdoch più vicino a Trump, uno dei commentatori ha chiesto allo staff di Vanity Fair di mettere in piazza i nomi di chi protesta: "Dovrebbero essere licenziati".
La possibilità di dedicare a Melania una copertina è stata ventilata dal nuovo editor in chief di Vanity Fair, Mark Guiducci come modo di distinguersi dai predecessori, da ultima l'indiano-americana Radhika Jones.
La moglie di Trump, ex modella, era stata messa all'indice da Vanity Fair e da Vogue durante il primo mandato del marito, in netto contrasto con altre First Lady, e in particolare Michelle Obama, che Vogue ha messo in copertina per ben tre volte negli otto anni alla Casa Bianca. Melania in passato ha smentito, almeno a parole, di aver interesse a finire su una copertina: "Ci sono stata già tante volte su Vogue. Ci sono cose molto più importanti da fare che essere sulla copertina di qualsiasi rivista", ha detto l'ex modella slovena che ha appena lanciato una nuova iniziativa sull'intelligenza artificiale con cui invita le scuole a fornire alla prossima generazione gli strumenti per esplorare e innovare in questo campo.
