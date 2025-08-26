Vanity Fair vuole Melania Trump in copertina ma lo staff è furioso

La moglie di Trump, ex modella, era stata messa all'indice da Vanity Fair e da Vogue durante il primo mandato del marito, in netto contrasto con altre First Lady, e in particolare Michelle Obama, che Vogue ha messo in copertina per ben tre volte negli otto anni alla Casa Bianca. Melania in passato ha smentito, almeno a parole, di aver interesse a finire su una copertina: "Ci sono stata già tante volte su Vogue. Ci sono cose molto più importanti da fare che essere sulla copertina di qualsiasi rivista", ha detto l'ex modella slovena che ha appena lanciato una nuova iniziativa sull'intelligenza artificiale con cui invita le scuole a fornire alla prossima generazione gli strumenti per esplorare e innovare in questo campo.