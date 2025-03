L'abito da sposa di Melania Trump in vendita su una piattaforma di vendita online?

L'abito da sposa di Melania Trump, o il presunto tale, comparso su una piattaforma di vendita online è l'ultimo colpo di scena di casa Trump. È il vestito originale? È una copia? È uno scherzo? Non lo sapremo mai... Fatto sta che una creazione d'alta moda molto simile a quella realizzata per il matrimonio, 20 anni fa, della first lady con il presidente degli Stati Uniti è misteriosamente comparsa su un sito di vendite second hand.