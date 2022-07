Valigia perfetta: ecco cosa non devi proprio dimenticare

Le agognate ferie stanno per cominciare e per partire con serenità l’importante è cercare di non scordare quello che con grande probabilità ci può tornare utile .

1 - Carica telefono:

il primo oggetto da mettere in valigia. Eccolo lì, quel piccolo aggeggio che non può assolutamente mancare e che rischiamo di lasciare tranquillamente attaccato alla presa del comodino di casa. Per evitare di rimanere col telefono "morto" e rovinarci le vacanze, o almeno la prima parte del viaggio sino a che non riusciamo ad acquistare un caricabatterie nuovo, l'ideale è portarsi avanti e munirsi di un caricatore extra da lasciare sempre in valigia: una piccola spesa e un grande investimento per vacanze senza pensieri.

2 - Cappello:

un copricapo è sempre assolutamente indispensabile in estate. Che si trascorrano le vacanze al mare, in montagna o esplorando le città d'arte, ripararsi da sole è sempre una buona idea. Ma non solo: il cappello è perfetto anche in caso di pioggia, sempre ammesso che non si tratti di un diluvio: ci evita di aprire l'ombrello e anche di far bagnare gli occhiali, se siamo costretti a indossarli.

3 - Creme solari:

anche in giornate nuvolose o non particolarmente assolate, i raggi UV possono rappresentare un'insidia per la nostra pelle. Per evitare scottature o semplicemente per mantenere l'epidermide protetta da un'esposizione eccessiva, mai scordarsi di infilare in valigia un tubo di crema solare: oggi si trovano anche da 100 ml, quindi perfette anche per il bagaglio a mano.

4 - Telo di microfibra:

un telo leggero, facile da lavare e asciugare può tornare utile in moltissime occasioni. Non solo da stendere sul lettino o sulla sabbia, ma anche per una merenda all'aperto o per un picnic durante un'escursione: il telo dai mille usi in valigia non può mancare.

5 - Repellenti per le zanzare

: gli insetti sono fastidiosi compagni di avventura durante le vacanze, la cui presenza in estate è costante ovunque si vada. Meglio optare per la formulazione in stick, così da non aver problemi anche col bagaglio a mano.

6 - Salviette umidificate:

lavarsi durante un viaggio può non essere sempre facile e l'imprevisto è spesso dietro l'angolo. Se abbiamo voglia di darci una sistemata e di rinfrescarci un po', le salviette umidificate sono davvero super preziose.

7 - Occhiali da sole di ricambio:

gli occhiali da sole non sono solo un bell'accessorio da mostrare, ma un oggetto indispensabile da indossare quando siamo all'aperto. In estate il sole è forte e la vista va adeguatamente protetta, quindi avere un paio di occhiali in più nella valigia è in effetti fortemente consigliato: pesano pochissimo e sono veramente insostituibili compagni di viaggio.

8 - Rasoio o epilatore:

la ceretta l'abbiamo fatta di sicuro prima di partire, ma potrebbe non bastare fino alla fine delle vacanze. Un piccolo oggetto da sistemare nel bagaglio può risolvere una situazione che, in alcuni momenti, potrebbe rivelarsi quanto mai imbarazzante.

9 - Cerotti e medicinali da banco:

qualcuno è abituato a portare con sé quasi una piccola farmacia, altri invece se ne dimenticano tranquillamente. Come al solito, la via di mezzo è sempre la soluzione da preferire: una scatola di cerotti, un antipiretico, qualche medicinale per il mal di pancia o la nausea e poi naturalmente quello che di solito utilizziamo per un pronti soccorso casalingo vale la pena di inserirli in valigia per una partenza all'insegna della tranquillità.

10 - Mascherina da notte:

niente paura, questa non è una mascherina per proteggerci dal Covid anche mentre dormiamo. Si tratta però di un oggetto utilissimo per guadagnare qualche ora di sonno mentre si è in viaggio o per evitare di svegliarsi troppo presto quando il sole di leva, tenuto conto che in estate l'alba arriva in men che non si dica. Leggerissima, di stoffa nera, questa mascherina garantisce pisolini o nanne in quasi tutte le condizioni, soprattutto se abbinata ai tappi per le orecchie: a buon intenditor...