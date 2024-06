Lo sapevi? Lo stress è contagioso come una malattia

PERCHÉ CI SI LASCIA CONTAGIARE DALLO STRESS ALTRUI – Lo stress passivo risponde a esigenze simili a quelle descritte per lo stress in generale. Il neuroscienziato Tony Buchanan, della St Louis University, nel corso dei suoi esperimenti ha osservato soggetti impegnati in attività stressanti, come tenere una presentazione o eseguire complessi calcoli mentali di fronte a un pubblico, e ha notato nell’oratore un comprensibile aumento del battito cardiaco e dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress: lo stesso stato di tensione, dopo qualche tempo, ha finito per contagiare anche parte del pubblico. Lo scienziato ha spiegato il fenomeno in questo modo: “Negli animali che vivono in gruppo le possibilità di sopravvivenza sono superiori se si colgono i livelli di stress degli altri, causati da una situazione di pericolo. Per questo il contagio da stress si diffonde rapidamente anche nella specie umana”. Lo stress passivo sarebbe insomma la risposta collettiva a situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero minacciare l’intero gruppo, anche se al momento la minaccia è stata riconosciuta da un individuo soltanto: si tratta quindi di reazioni ataviche e guidate dall’evoluzione umana. Anche se nelle nostre città, almeno in apparenza, viviamo al sicuro da animali predatori e da minacce immediate alla nostra vita, i fattori di stress sono numerosissimi: basta che un amico ci comunichi le ragioni delle proprie ansie (come perdere il lavoro o non riuscire a far fronte a una rata del mutuo), e ci troveremo inevitabilmente a immedesimarci nella sua situazione, sentendoci partecipi della sua ansia, vivendola come se ci appartenesse. E allora, ecco manifestarsi anche in noi i sintomi dello stress: aumento del battito cardiaco, maggiore sudorazione e respiro che si fa più rapido e superficiale.