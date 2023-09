Sindrome del Wanderluster: il piacere di viaggiare diventa mania

Il Wanderluster non è però un semplice turista o un appassionato di viaggi, ma una persona che avverte la pulsione intima e profonda di spostarsi da un luogo all’altro, alla scoperta di orizzonti sempre nuovi: è insomma chi ama il viaggio per il gusto di viaggiare e di esplorare il mondo, più che per arrivare in una certa destinazione.

Viaggiare a tutti i costi, cominciando a progettare la prossima avventura non appena si ritorna a casa: è la sindrome del Wanderluster, una parola che non ha un corrispettivo esatto nella lingua italiana, ma che con una perifrasi descrive chi è spinto dal desiderio continuo di spostarsi e vagabondare in giro per il mondo.

VAGABONDI DEL TERZO MILLENNIO – Il termine “Wanderluster” o “Wanderlust” ha origini germaniche, poi preso in prestito dalla lingua inglese nella quale compare all’inizio del ‘900: Wandern in tedesco significa camminare, girovagare, mentre Lust vuol desiderio. L’insieme delle due parole indica il viaggiatore, ma anche il viandante, spinto dal continuo e profondo impulso a spostarsi da un luogo all’altro, alla scoperta di nuovi orizzonti e di nuove esperienze. Il Wanderluster è sempre pronto a partire per il puro gusto di esplorare, spende tutto il suo budget in viaggi, ha la valigia sempre pronta (di solito un piccolo bagaglio, meglio se uno zaino, perché è meglio viaggiare leggeri). E non appena è tornato da una spedizione, comincia già a progettare l’avventura successiva e riparte appena può. È la passione che un tempo animava i grandi esploratori e che oggi si ritrova in certi viaggiatori che puntano a visitare nel minor tempo quanti più Paesi possibile e poi, magari, raccontare le proprie esperienze con diari di viaggio e blog. Quando questa passione si trasforma in frenesia e in irrequietezza incontrollabile si parla di sindrome del Wanderlust (o del Wanderluster): può trasformarsi in uno stato patologico che si manifesta con il desiderio incontrollabile di fuga da se stessi per andare oltre il proprio mondo, alla ricerca di qualcos'altro.

Leggi Anche In viaggio da sola: consigli partire serena e sicura

IL WANDERLUST E IL GENE DEL VIAGGIO – Questo amore incontrollabile per il viaggio è stato analizzato anche dal punto di vista scientifico e sembra che sia, almeno in parte, riconducibile a un gene, indicato dalla sigla DRD4, nel quale i Wanderluster presentano una variazione, chiamata 7r. Questa mutazione, presente nel 20% circa della popolazione, darebbe origine alla produzione di maggiori quantità di dopamina, un neurotrasmettitore prodotto dal cervello e noto come ormone dell’euforia, legato alla sfera del piacere e

collegabile a maggiore curiosità e irrequietezza. Uno studio condotto presso la Northwestern University e pubblicato su BMC Evolutionary Biology ha analizzato la relazione tra il gene DRD4-7r, i disturbi da deficit di attenzione e lo stato di salute generale analizzando i soggetti appartenenti ad alcune popolazioni del Kenya. Gli scienziati hanno concluso che i portatori del gene con la variante 7r erano in migliori condizioni generali di salute tra chi apparteneva alle tribù nomadi rispetto a quelle stanziali. Insomma, questi soggetti, sollecitati dalle giuste condizioni ambientali, riescono a trasformare gli stimoli in azioni produttive e creare il processo di evoluzione. Un ulteriore studio, condotto da David Dobbs della National Geographic, comparando il corredo genetico delle popolazioni più sedentarie con quello dei popoli che tendono a spostarsi, ha notato che geni di questo tipo sono più diffusi tra le popolazioni i cui antenati hanno percorso lunghe distanze, migrando da un Paese all'altro. Quindi i Wanderluster di oggi tendono a collocarsi geograficamente in aree del mondo in cui nella storia i viaggi stati più frequenti e dai quali, milioni di anni fa, si verificarono grandi migrazioni.

SCOPRI SE SEI UN WANDERLUSTER – Sei un wanderluster se:

1 cominci a progettare un nuovo viaggio appena sei rientrato da quello precedente;

2 sei sempre pronto ad andare ovunque purché si tratti di un posto nuovo;

3 sei affascinato da carte, mappe, mappamondi;

4 preferisci spendere i tuoi risparmi per un viaggio piuttosto che per un vestito nuovo;

5 consideri il posto fisso come una prigione, non come una sicurezza;

6 non vorresti mai fermarti dove ti trovi, ma hai sempre la mente proiettata verso la prossima meta;

7 hai difficoltà a considerare il luogo in sei come quello in cui sarai per sempre;

8 trascorri ore sui siti delle compagnie aree a studiare itinerari e prezzi dei biglietti;

9 quando non sei in viaggio sfogli spesso il passaporto e pensi a quale sarà il prossimo timbro in arrivo;

9 in tv adori i programmi di viaggi e i documentari che ti permettono di viaggiare almeno con la fantasia.