Sindrome dello spettatore: c’è un’emergenza e tutti restano a guardare

IL PERCHÉ DELL’”APATIA DEGLI ASTANTI” – Gli psicologi John Darley e Bibb Latané furono tra i primi a studiare il fenomeno e a chiamarlo con il nome di “bystander effect”: nel 1968 si adoperarono per riprodurre in laboratorio una situazione in cui una donna era in apparente stato di pericolo, per testare le reazioni di alcuni testimoni, considerando il loro comportamento sia come singoli che come gruppo. Il primo risultato evidente è che, in presenza di un singolo testimone, la vittima riceveva soccorso in circa il 70% dei casi, tramite un intervento diretto o chiamando i soccorsi. Se invece ad assistere alle richieste di aiuto era un gruppo di persone, solo il 40% dei presenti faceva qualcosa. Gli studiosi notarono che l’”effetto spettatore”, oltre che dal numero di persone presenti, era influenzato anche da una serie di altre circostanze, tra cui la gravità del danno in cui poteva incorrere la vittima, il fatto che la situazione fosse insolita o prevedibile, l’urgenza con cui occorre intervenire e l’eventuale relazione che intercorre tra vittima e soccorritore (ad esempio se si trattava di un parente o amico). Tra le motivazioni che i due studiosi individuarono per spiegare l'apatia degli astanti c’erano la percezione di un basso grado di responsabilità nei confronti della vittima, e di conseguenza la convinzione di non avere il dovere di agire, e la convinzione che, tra i presenti, ci fosse qualcuno più adatto e più abile nell'intervenire. Il fatto poi di trovarsi a essere in gruppo, inoltre, induceva i testimoni a sottostimare la gravità degli eventi e portava alla diluizione del senso di responsabilità nel chiamare i soccorsi o nell'intervenire: in pratica, il semplice fatto di osservare che nessuno prendeva iniziative, induceva gli altri a un maggiore immobilismo.