San Valentino: per gli italiani il dono più gradito è un viaggio a due

Se sono i piccoli e dolci gesti quotidiani a consolidare le relazioni, a volte arriva il momento di pensare in grande: dal sondaggio emerge infatti che il 47,6% dei rispondenti sarebbe felice di ricevere (o fare) la proposta di matrimonio durante un viaggio, lontano dalla frenesia e dallo stress. Mentre meno della metà (21,2%) preferirebbe invece la propria città, per una proposta intima tra le mura domestiche o in un luogo significativo non lontano da casa. Tra chi si è già dichiarato (o ha già ricevuto la proposta), in tanti hanno puntato sui grandi classici: dalla fuga per due nel giorno di San Valentino alla scelta del luogo del primo bacio o della “Ville de l’amour”, Parigi, come location. Ma c’è anche chi ha giocato la carta dell’originalità, dichiarandosi in un negozio di intimo o persino dopo un litigio. Tra le proposte insolite, sono tanti gli italiani che vorrebbero far volare il proprio amore ad alta quota: il 33,8% è incuriosito dall’idea di dichiararsi (o di ricevere la proposta) a bordo di un aereo, mentre il 29,1% ne è addirittura convinto, senza incertezze per un gesto così pubblico.