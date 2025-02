San Valentino: come realizzare un make up look che lasci il segno

Lo step successivo riguarda il trucco occhi. Per rendere lo sguardo magnetico e rivelatore di ogni emozione, gli ombretti multi-finish proposti in questa linea - mat in polvere e brillanti in crema - sono la base di partenza ottimale: colore con una sola passata e look ad alta pigmentazione e ad alto impatto. Per un tocco grafico che lasci il segno, un eyeliner calligrafico ultra-bold, dal tratto perfetto, punta di precisione e tempo di asciugatura ultra rapido, è l'alleato irrinunciabile. A questo punto entra in scena il mascara, intenso e volumizzante all'istante, che assicura un aumento di volume fino al 180% e una formula testata per un effetto lifting e una durata fino a 12 ore.