Natale: la corsa ai regali sarà una “Digital Christmas Experience”

Secondo uno studio e dati alla mano, ben il 63% degli italiani ha in previsione di utilizzare il web per scegliere i regali di Natale . Un trend dirompente che coinvolge sempre più esercenti e sempre più consumatori, che possono risparmiare tempo e denaro .

Stop alle ore di ricerca del parcheggio e bando al solito dono poco originale in offerta: da oggi la caccia al regalo perfetto non corrisponde più a un’affannosa ricerca tra i negozi delle vie del centro, ma parte in tutta comodità e tranquillità dallo sconfinato universo online.

E-commerce (68%), motori di ricerca (64%), social network (46%), e-shop e cataloghi digitali (38%) sono le vetrine da cui oggi il 63% degli italiani va a indagare per individuare il regalo dei sogni, per sé e per i propri cari.

Direttamente dagli USA: si tratta di un trend che si sta affermando nel Bel Paese ma che arriva dagli Stati Uniti, dove secondo una recente indagine della National Retail Federation ben il 73% dei consumatori ha dichiarato di voler utilizzare il proprio smartphone, il tablet o altri dispositivi elettronici per effettuare ricerche e comparazioni legate ai regali di Natale. Una tendenza dirompente che, se da un lato trascina anche gli acquisti online (con un aumento stimato tra l'11% e il 14%), dall’altro però non lascia indifferenti gli esercenti tradizionali che, secondo quanto emerge, dovranno comunque accogliere il 90% dei consumatori che si recheranno fisicamente in negozio per l’acquisto.

Una nuova esperienza di acquisto: la “Christmas digital experience” sta quindi prendendo forma. Risparmio di tempo, confronto delle offerte e consultazione delle recensioni, fino all’esperienza dell’acquisto fisico, che permette di interagire concretamente con il dono, ottenere nuove idee e inspirazioni tra le vetrine e la possibilità di vivere appieno l’atmosfera natalizia. In molti infatti valuteranno i regali online ma li prenderanno in negozio (58%), o viceversa li toccheranno con mano sugli scaffali per poi acquistarli online (52%), o infine li compreranno in rete per poi ritirarli in negozio (24%).

La ricerca: questa nuova tendenza emerge da uno studio promosso da Espresso Communication per Sodexo Benefit&Rewards Services, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community, con il coinvolgimento di un panel di docenti universitari e l’analisi degli ultimi trend riportati dalle testate internazionali. “Lo shopping natalizio del futuro sta già nascendo e si sta concretizzando con la perfetta integrazione dell’esperienza digitale e l’acquisto fisico in negozio" secondo quanto afferma Sergio Satriano, Managing Director di Sodexo Benefit&Rewards Services.

Le ragioni del successo: innanzitutto, il risparmio di tempo dell’online (66%), la convenienza degli acquisti confrontati sui portali online con facilità (60%) e la possibilità di consultare recensioni indipendenti prima dell’acquisto (57%). Importante anche ricevere a casa l’acquisto (49%) e la possibilità di poter consultare e scegliere durante tutto l’arco della giornata, senza orari (42%). Dall’altra parte, l’esperienza fisica rimane comunque molto importante per le persone (55%), seguita dall’ispirazione e dalle nuove idee che regalano le sessioni di shopping in giro per la città (44%), la voglia di vivere l’atmosfera natalizia tipica ad esempio di mercatini e centri commerciali (39%), oltre alla facilità di restituzione manuale dei resi (29%) e la possibilità di avere il parere del negoziante (24%).

I canali Top: i canali digitali che gli italiani utilizzano più frequentemente per farsi un’idea su cosa regalare a Natale sono in larga misura i siti di e-commerce (68%), che permettono di consultare un’offerta molto ricca e variegata legata all’area di ricerca e consentono di tarare la caccia al regalo in base a criteri soggettivi (ad esempio, il budget a disposizione e il brand preferito), seguiti dai classici motori di ricerca (64%), per una rapida ricerca dell’oggetto del desiderio, dai social network (46%), dove blogger e influencer contribuiscono a indicare trend e mode, e infine e-shop e cataloghi digitali dei grandi marchi (38%), ai quali spesso si giunge anche attraverso gli stessi canali social.