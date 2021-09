Le abitudini copiate dai campioni che ci aiutano ad avere successo

Che si tratti di un campione sportivo o di un top-manager, a volte pare che le persone di successo abbiano una marcia in più. Il talento gioca di certo un ruolo essenziale, ma il duro lavoro e certe consuetudini fanno la loro parte. Le doti di natura sono, ovviamente qualcosa che si riceve in dono, ma le buone pratiche si possono imparare e mettere in atto nella vita quotidiana. Scopriamone alcune e lasciamoci ispirare.

NON ARRENDERSI MAI – Una delle caratteristiche dei grandi campioni, nello sport e nella vita, sta nella capacità di non arrendersi anche quando gli altri “mollano”. A un atleta può succede, nel corso della carriera, di infortunarsi anche gravemente: quando la maggior parte di noi sarebbe pronta a cedere le armi, il vero campione non si abbatte e si impegna ancora più a fondo. Nella vita quotidiana significa che nei momenti difficili non si devono cedere le armi, ma darci dentro ancora di più. Un esempio tra tutti? L’inarrestabile Bebe Vio.

REGGERE LA PRESSIONE - Le aspettative nostre e altrui possono metterci fortemente sotto pressione. Saper reggere tutto questo è fondamentale per dare il nostro meglio: questo è vero per uno sportivo impegnato in una gara olimpica o, nel nostro piccolo, per completare la presentazione che il capo ci ha chiesto. In queste situazioni bisogna accettare l’ansia da prestazione e trasformarla, da timore cieco, in stimolo per fare sempre meglio.

CONCENTRARSI SUL MOMENTO – Inutile preoccuparsi dei massimi sistemi: nelle situazioni critiche, specie se abbiamo una scadenza e il tempo è poco, ci si deve focalizzare sull’obiettivo e andare dritti alla meta liberando la mente da ogni altro pensiero.

I PETTEGOLEZZI? NON ESISTONO – Dedicare tempo ed energie a criticare gli altri o ad ascoltare i pareri di chi critica in modo malevolo l’operato altrui, compreso il nostro, è un dispendio di energia e di risorse. Sì alle osservazioni costruttive, per imparare dai nostri errori e se è possibile da quelli degli altri, ma senza disperdere le forse. Il tempo è una risorsa preziosa, da utilizzare con intelligenza.

PIANIFICARE GLI OBIETTIVI – Concentrarsi sul singolo target è possibile solo se abbiamo sotto controllo la situazione generale. I campioni, ad esempio, suddividono per step i loro allenamenti, in modo da arrivare al momento della gara nella migliore condizione possibile. Facciamo come loro, pianificando i nostri singoli impegni in vista dell’obiettivo finale e atteniamoci poi al nostro piano, focallizzandoci al massimo sul passo di quel momento.

AMARE IL RISULTATO – Se abbiamo la fortuna di fare un lavoro che amiamo, tutto è più facile e più piacevole. Se non è così, o per lo meno ci sono alcuni aspetti che non ci piacciono, dobbiamo per lo meno essere capaci di immaginare la soddisfazione che trarremo nel raggiungere il risultato prefisso. Questo ci aiuterà a superare i lati negativi della nostra attività e ci darà lo stimolo per proseguire.

I FALLIMENTI RENDONO CREATIVI – Una battuta di arresto non è mai un motivo per rinunciare, ma lo stimolo a cercare una soluzione diversa. E’ un corollario del primo punto del nostro elenco: nelle situazioni in cui i più si arrendono, le persone di successo sono capaci di immaginare soluzioni diverse e creative. Insomma, la fantasia deve fare la sua parte.

OTTIMISMO? SEMPRE! – Il pensiero positivo, la fiducia nelle proprie capacità e il vedere sempre il bicchiere mezzo pieno sono una costante nelle azioni delle persone di successo. Essere ottimisti aiuta a leggere la realtà con occhi più attenti verso le opportunità che possono presentarsi e a trovare gioia nelle piccole cose buone che accadono ogni giorno anche quando la situazione è difficile.

UNA VITTORIA È IL PRIMO PASSO VERSO UN NUOVO OBIETTIVO – I campioni non si accontentano mai del risultato raggiunto: ogni successo è lo stimolo verso un altro obiettivo. Mai sedersi sugli allori, dunque, ma dopo il meritato festeggiamento per il buon risultato, il successo ottenuto ci darà la motivazione per un obiettivo ancora più ambizioso.

UN PO’ DI CATTIVERIA – Infine i tasti dolenti: per avere successo occorre anche sconfiggere avversari e farsi qualche nemico (il meno possibile). Partire da sé e cercare la propria autoaffermazione è indispensabile, anche utilizzando un po’ di grinta: l’importante è agire con correttezza e lealtà, trattando gli altri come vorremmo essere trattati noi. Per avere successo occorre scegliere con cura le persone a cui dare fiducia, ma in ultima analisi ricordiamo che le siamo noi in prima persona a prendere ogni decisione, comprese quelle difficili e impopolari.