Giovani e stress: colpa dei social network e dell’incertezza sul futuro

secondo Martina Migliore, psicoterapeuta e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, l’indagine conferma che l’uso dei social network, in assenza di altre risorse per un confronto efficace e realistico in presenza, rischia di esporre le persone a un maggior numero di fonti di stress. Un fenomeno che si acutizza all’aumentare della frequenza e del numero di social usati, soprattutto se usato come fonte esclusiva di socializzazione. Infatti, "Se è pur vero che i giovani si servono delle piattaforme social per mantenersi aggiornati sui fatti di attualità e cronaca, è importante tenere a mente che spesso un accesso estremamente diretto a tali contenuti può provocare ansia e angoscia in coloro che non dispongono degli strumenti adeguati per gestirli e analizzarli, nel caso in cui siano manchevoli fonti di confronto reali". Ad esempio, i video sui conflitti attualmente in corso sono alla totale esposizione di qualsiasi utente con immagini crude dal forte impatto emotivo. Inoltre, sebbene sia risaputo che la stragrande maggioranza degli utenti attivi sui social tenda a mostrare esclusivamente l’aspetto più positivo, e talvolta artefatto, della propria vita, gli utenti più giovani possono non accorgersene e sentirsi inferiori o inadeguati rispetto ai loro coetanei. Prosegue Migliore: "Tali sensazioni tendono spesso a sfociare in ansia, per non aver (ancora) raggiunto un determinato obiettivo, o angoscia, per non sentirsi parte di qualcosa, senza considerare che, appunto, chi condivide un evento, sceglie di condividerlo facendo una selezione a monte”.