Galateo della metropolitana: sui treni come il bon ton comanda

IL BON TON A BORDO – Qui i punti da discutere sono numerosi. Innanzi tutto, impariamo a muoverci con un po’ di misura: evitiamo ad esempio di lanciarci alla conquista dell’ultimo posto a sedere ancora disponibile, travolgendo chiunque si trovi sulla nostra strada. Prima di accomodarci, diamo uno sguardo intorno a noi: se c’è una persona anziana o disabile, oppure una donna in gravidanza o magari una mamma con un bambino piccolo, non c’è da discutere: il posto a sedere spetta a lui o lei. Lo stesso vale se una di queste persone sale e noi siamo già seduti: cediamo il posto senza esitare e senza far finta di non aver visto, nell’attesa che si faccia avanti qualcun altro. Se l’interessato si schernisce, incoraggiamolo ad accettare con un sorriso e con le parole: “tanto sono quasi arrivato”, anche se le cose non stanno così. Attenzione alle gaffes, come invitare a sedere una signora un po’ sovrappeso, pensando che si trovi in stato interessante: offriamole semplicemente il posto senza fare commenti. Prestiamo sempre la massima attenzione ai nostri movimenti, specie se la carrozza o il bus sono affollati e trasportiamo uno zaino o una valigia: l’educazione imporrebbe, per occupare il minor spazio possibile, di sfilare lo zaino e metterlo per terra, tra i nostri piedi. In ogni caso, teniamo sotto controllo il nostro bagaglio, in modo da occupare meno spazio possibile. Evitiamo anche i movimenti non necessari e non dimentichiamo di reggerci sempre ai sostegni, per evitare di cadere addosso a un altro passeggero in caso di frenata del mezzo. Quando la nostra fermata si avvicina, avviciniamoci per tempo all’uscita, in modo da muoverci con calma, senza travolgere gli altri passeggeri.