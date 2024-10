Sei un Second Hand Lover? Smart Chic o Idealista, scopri il tuo stile

LO STUDIO BVA DOXA –La compravendita di oggetti di seconda mano risponde a una grande varietà di bisogni e valori diversi, spesso complementari tra loro. Analizzando i comportamenti dei Second Hand Lovers, lo studio ha indicato sei profili diversi di appassionati di acquisti di beni di seconda mano, accomunati dallo stesso apprezzamento per il riuso, ma molto diversi tra loro per motivazioni e stili di acquisto.

- Lo Smart Chic (16% del totale) acquista beni usati per accaparrarsi pezzi rari o introvabili capaci di connotare uno stile e renderlo unico. I suoi interessi non si limitano ad abbigliamento e accessori, ma comprendono anche arredamento e casalinghi.

- L'ldealista (18%) ha a cuore soprattutto la sostenibilità e considera il riuso come un modo etico di vendere e fare acquisti, donando una seconda vita alle cose.

- Il Tecnologico Digitale (13%) non riesce a rinunciare all'ultimo modello di ogni oggetto tech e vede nella second hand la soluzione per soddisfare ogni bisogno. È molto assiduo negli acquisti (mediamente una volta al mese).

- La Famiglia Eco-Friendly (21%) trova nel riuso il modo per gestire al meglio le esigenze familiari, risparmiando e rispettando nello stesso tempo le esigenze dell'ambiente.

- L'Appassionato (10%) ha mille interessi, dallo sport al collezionismo, dalla musica al cinema: gli acquisti di seconda mano sono la soluzione perfetta per stare al passo con i propri interessi, ma anche un modo per creare relazioni con altre persone che condividono la stessa passione.

- L'Utilitarista (22%) apprezza soprattutto i prezzi contenuti grazie ai quali può acquistare beni e oggetti che altrimenti non potrebbe permettersi.