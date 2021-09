Donne nella storia: l’altro Novecento, cento anni di storia al femminile

L'altro Novecento: cento anni di storia al femminile Ufficio stampa 1 di 10 Maternità - Collezione privata Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Mondine in lomellina. JArchivio Chiolini, Musei Civici Pavia Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Archivio Storico Fondazione Fiera Milano Ufficio stampa 6 di 10 Leopoldo Metlicovitz, Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso Ufficio stampa 7 di 10 Boldini: La divina Ufficio stampa 8 di 10 Le cucitrici di A. Morbelli Ufficio stampa 9 di 10 Zandomeneghi: Nudo sdraiato Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci Una bella mostra racconta per immagini l'evoluzione della figura e del ruolo della donna Leggi Tutto Leggi Meno

La storia è stata scritta quasi interamente dagli uomini, anche in tempi recenti. Proprio per questo è particolarmente interessante osservare come, nel XX secolo, si sia evoluta nel corso dei decenni la figura femminile perché proprio attraverso la moda, il costume e le attività, è possibile ricavare una chiave di lettura diversa, più sfaccettata ma anche più fedele, del ruolo della donna in tempi ancora molto vicini a noi. Suggestioni e testimonianze arrivano da una bella mostra, intitolata "L'altro Novecento: cento anni di storia al femminile", aperta da sabato 11 settembre a Castello Isimbardi di Castello d’Agogna (Pavia): fino al prossimo 24 ottobre si possono ripercorrere testimonianze e pagine di un racconto multiforme e sfaccettato.