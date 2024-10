Coppia e fexting: litigare virtualmente è meglio che di persona?

FEXTING: I VANTAGGI DEL LITIGIO VIRTUALE – Comunicare a colpi di messaggi è una forma di comunicazione asincrona, ovvero non avviene in tempo reale: per comporre mentalmente un messaggio, digitarlo e inviarlo occorrono alcuni secondi. Altrettanto accade al ricevente: deve accorgersi dell’arrivo del testo, aprirlo, leggerlo e trasmettere la sua reazione all’interlocutore. Tutto questo corrisponde all’effetto che si ha quando “si conta fino a dieci”, come vuole il proverbio: la reazione, insomma non è istantanea e quindi è tendenzialmente più ponderata. Il fatto di vedere le nostre parole scritte, ci lascia un momento in più per valutarne l’effetto. Lo stesso accade con l’arrivo della risposta: richiede qualche secondo, nel quale abbiamo avuto il tempo di raffreddare un po’ la nostra collera e di chiarire meglio a noi stessi la posizione da prendere. Litigare per iscritto, inoltre, libera dalla necessità di rispondere istantaneamente e lascia, anche a chi è per natura più riservato e meno aggressivo, più spazio per una replica. In questo genere di comunicazione mancano anche completamente il tono della voce e la mimica facciale: i toni aggressivi possono risultare attenuati, con notevole vantaggio, ma prestiamo attenzione all’aspetto che la nostra frase ha quando viene scritta. Spesso la sintesi a cui ci costringe il fatto di dover digitare il messaggio può fare risultare il testo decisamente sbrigativo e molto più secco di quando non fosse nelle nostre intenzioni. Sparisce completamente anche la possibilità di esprimere il tono scherzoso con cui a voce alleggeriamo un’affermazione in apparenza aspra e le emoji ci aiutano solo fino a un certo punto.