FOSO ed emozioni negative: come combattere la paura di ricominciare

LA FOSO NELLE RELAZIONI DI COPPIA – La paura di ricominciare è particolarmente paralizzante in campo amoroso. Lasciare un partner con il quale, magari, si sta da molto tempo può essere una decisione difficile, dalla quale derivano conseguenze importanti per entrambi. Oltre agli aspetti pratici che si verificano, ad esempio, se si possiedono beni in comune come nel caso di coppie conviventi, la rottura è in sé un gesto doloroso e complesso. Quando poi ci si ritrova liberi si deve ripartire dall’inizio: cercare un nuovo potenziale partner, trovare la persona giusta, avvicinarsi gradualmente creando un nuovo terreno comune, costruire una nuova relazione e infine abbandonarsi a un nuovo legame affettivo. Il cammino può essere lungo e richiedere molto impegno: un po’ di titubanza è inevitabile, anche se non c’è alternativa. Cominciare una nuova storia porta con sé la necessità di affrontare un periodo di solitudine, il timore di essere rifiutati da una persona che ci interessa e la difficoltà di comprendere se una relazione che ci sta a cuore è davvero legata per entrambi alla sfera amorosa o a quell’amicizia: questi timori sono proprio i sentimenti su cui fa leva il partner dominante in una relazione tossica, per legare a sé il compagno più debole ed esercitare su di lui il maggior controllo possibile. I pericoli che si corrono restando prigionieri di un rapporto disfunzionale sono purtroppo ben noti a tutti: per questo, una volta compresa la realtà dei fatti, è indispensabile trovare la forza per troncare e allontanarsi: solo dalla capacità di rimettersi in gioco nasce la possibilità di ritrovare se stessi ed essere di nuovo felici.