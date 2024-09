Le regole del bon ton per dividere il conto al ristorante

IL BON TON INTORNO AL CONTO – In linea di principio, la regola generale è semplice: la persona che invita paga il conto. In questi anni, però, l’osservanza di questa norma è diventata molto più elastica: se un gruppo di amici si incontra a cena, è scontato che il conto venga diviso. Se invece si tratta di una romantica serata a due, è di solito l’uomo a pagare per entrambi, ma anche in questo caso non esiste una norma fissa: spesso la coppia decide di dividere a metà, soprattutto se si tratta di due partner molto giovani o se il rapporto è di fresca data. Se intorno al tavolo sono riunite persone di età diversa, può essere un gesto gentile che i giovani invitino i più maturi in segno di rispetto, ad esempio se si tratta di un gruppo di studenti con un professore, o di una coppia di fidanzati nei confronti dei genitori di uno dei due. In questo secondo caso, però, se i genitori insistono nell’invitare i figli, questi faranno bene ad accettare: il galateo suggerisce di non opporre eccessiva resistenza. Che fare invece se ci si riunisce in numerosa compagnia e qualcuno ordina pietanze particolarmente care (ad esempio un pesce pregiato o un’aragosta) o vino costoso mentre altri mangiano pizza e non bevono? In questo caso, la buona educazione imporrebbe che queste voci di spesa venissero addebitati solo a chi li ha ordinati, mentre gli altri dividono tra loro il resto. Se questo non avviene e non sono stati presi accordi prima di cena, non c’è un modo cortese per richiamare il commensale “tirchio” al proprio dovere: non resta che imporsi con energia oppure fare buon viso a cattivo gioco e ricordarsene per la prossima volta. Se l’evento da celebrare, invece, è un compleanno le regole cambiano a seconda delle consuetudini locali: nell’Italia settentrionale, di solito il festeggiato organizza la cena ma sono poi gli amici a pagare il conto e di solito portano anche la torta con le candeline e un regalo. Nell’Italia del sud, invece, succede il contrario: il festeggiato invita e paga per tutti.