Bon ton in ascensore: come essere rispettosi anche in pochi metri quadri

In primo luogo, quindi, prima ancora di salire su uno di questi utilissimi apparecchi, occorre sentirsi sereni e protetti. A questo punto, per mantenere il breve viaggio in quei pochi metri quadrati piacevole per tutti, occorre seguire qualche semplice accorgimento. Ecco allora cosa suggeriscono gli esperti di Schindler, azienda che ogni giorno trasporta con ascensori e scale mobili oltre due miliardi di persone nel mondo. La prima regola riguarda il cellulare, oggetto che sarebbe meglio lasciare in tasca: sebbene sia considerato tutto sommato accettabile leggere messaggi e notifiche, effettuare chiamate è assolutamente fuori luogo, non solo per questioni di privacy, per non condividere conversazioni private con degli sconosciuti, ma anche per non disturbare gli altri occupanti.