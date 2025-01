Anno nuovo: i buoni propositi (veri) per un 2025 al top

l'attività fisica è importante, non solo per la buona salute dell'organismo, ma anche per la mente. Venti minuti al giorno da dedicare a una passeggiata, ammesso di trovarne il tempo, sono sufficienti a scacciare il cattivo umore, tonificare i muscoli e a ossigenare l'organismo. Qualsiasi occasione è perfetta per sgranchirsi un po', anche con esercizi da fare in casa: recuperare tonicità e forma fisica è il modo migliore per piacersi sempre un po' di più.