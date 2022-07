Amicizia nel mondo: dal caffè turco ai cavalli tedeschi, scopri alcune espressioni che la descrivono

L’

amicizia

valore universalmente riconosciuto

innumerevoli declinazioni

è un sentimento dal, ma non per questo omogeneo, come si potrebbe erroneamente pensare, perché in realtà hanelle diverse società del mondo.

Proprio in occasione della

Giornata Internazionale dell’Amicizia,

30 luglio

Babbel

piccolo

viaggio culturale

espressioni e parole curiose

coltivare amicizie internazionali

evitare spiacevoli fraintendimenti

che si celebra annualmente il, gli esperti di, azienda per l’apprendimento delle lingue con lezioni su app e live, hanno creato unalla scoperta diutili aedcon le nuove conoscenze vacanziere.

Infatti, quando si parla di

termini ed espressioni

sfera dell’amicizia

estrema cautela

parole troppo azzardate

simpatiche e affettuose

offensive e irriguardose

non incorrere

spiacevoli malintesi

inerenti allaè necessario procedere con: il rischio di ricorrere aè dietro l’angolo, come sottolinea Gianluca Pedrotti di Babbel. Certe espressioni possono risultarese rivolte ai propri amici, ma magarise usate con chi non si conosce ancora bene. Proprio per scongiurare questa eventualità, comprenderne il significato e il corretto contesto in cui usarle può aiutare ain

Le lingue offrono numerose

espressioni idiomatiche sull’amicizia

sfumature culturali più curiose

e conoscerle permette di scoprire alcune dellerelative al legame speciale che si può creare tra persone. Vediamone alcune:

Pferde stehlen (tedesco):

questa simpatica espressione, che si traduce come “rubare cavalli”, può essere usata in tedesco per riferirsi ad amici leali e sempre pronti a tutto, persino alle pazzie più impensabili. Se si vuole analizzare ulteriormente l’origine del significato, si deve pensare a un tempo in cui i cavalli erano il mezzo di spostamento più sicuro e affidabile, oltre che estremamente costoso; si fa quindi riferimento ad amici talmente fidati da non tirarsi mai indietro, anche di fronte ad una richiesta folle come quella di "rubare cavalli".

Être copains comme cochons (francese):

attingendo dal mondo animale, questa espressione francese apparentemente paragona gli amici ai maiali, come suggerisce la traduzione letterale “essere amici come i maiali”. Eppure, in questo caso, la figura dell’animale è fuorviante: il termine “cochon” è, infatti, una storpiatura del francese antico “soçon”, che a sua volta deriva dal latino “socius”, ovvero “compagno, alleato”.

Two peas in a pod (inglese):

letteralmente “due piselli in un baccello”, si utilizza per definire amici per la pelle, identici in tutto e per tutto (può essere usata anche per descrivere una grande somiglianza fisica traducendo l’italiano “due gocce d’acqua”). Come facilmente intuibile, la vicinanza emotiva è resa attraverso l’immagine dei piselli, più o meno tutti simili per colore e dimensioni, racchiusi all’interno di uno stesso baccello.

To get on like an house on fire (inglese):

sembrerà strano ma “andare d’accordo come una casa in fiamme” è un’espressione inglese molto popolare che sottolinea l’immediatezza e la sintonia di un rapporto di amicizia nato da poco, ma già molto forte. Di antica origine (la prima comparsa risale alla biografia di Federico II di Prussia scritta da Thomas Carlyle nel 1741), il significato è probabilmente legato alla rapidità con cui le case di legno e paglia prendevano fuoco in passato.

Amigo/amiga velho(a) de guerra (portoghese)

: letteralmente “vecchio amico della guerra”, questa espressione portoghese descrive gli amici di lunga data, iperbolicamente, “dai tempi della guerra”.

Ser uña y carne (spagnolo):

molto usata in Messico, si traduce come “essere unghia e carne” e significa “essere inseparabili, essere amici per la pelle”; la vicinanza fisica delle unghie e della carne rende molto bene la connessione tra migliori amici.

Bir kahvenin kirk yil hatiri vardir (turco)

: letteralmente significa “un caffè ha 40 anni di memoria” da cui emerge la centralità dell'amata bevanda caffè. Tuttavia, la sua valenza simbolica è importante al punto che si dice che un’amicizia iniziata con un caffè sia destinata a durare per sempre.

Infine,

occhio all'equivoco

duplice significato

traduzione letterale

: in molte lingue esistono termini con une la semplicepotrebbe trarre in inganno chi non conosce il reale uso di queste espressioni.Ad esempio:

Llave:

se in Colombia si viene chiamati con la parola “chiave” non è perché si deve aprire una porta, ma significa essere parte di una cerchia di amici molto stretti. In altre parole, chi se lo sente dire è così prezioso ed insostituibile che gli amici farebbero di tutto pur di non perderlo.

Ma gueule

: in francese il termine “gueule”, che normalmente indica il muso di un animale, è invece comunemente usato tra i giovanissimi per salutare gli amici. “Ça va, ma gueule?” potrebbe dunque essere tradotto in italiano con un moderno e attuale “ciao fra”.