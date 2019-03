"Raggiungere i propri obiettivi senza scendere a compromessi"

Cristina, che tipo di persona è lei? Come si definirebbe?

Mi definirei una donna che crede nel merito e nei valori: etica, trasparenza e generosità in primis. Al lavoro sono molto esigente come me stessa e con i miei collaboratori. A casa sono una mamma coccolona. È il ruolo che mi piace di più.



Cosa ha studiato e cosa pensava di diventare da grande?

Mi sono laureata in Economia e Commercio alla Bocconi e successivamente ho conseguito un Dottorato presso l’Università di Torino. Ho sempre desiderato lavorare in un'azienda multinazionale. Ho iniziato in Procter & Gamble tre anni prima di laurearmi. Mi ricordo ancora il mio primo colloquio quando mi chiesero: “Come ti vedi fra 15 anni?” e io, con il coraggio e le sfrontatezza dei vent’anni risposi: “A fare l'Ad”. Non sapevo se ce l’avrei mai fatta ma era il mio sogno professionale. Mi piaceva l’idea di guidare un’azienda, avere un impatto sul business, sull’organizzazione e la cultura aziendale, unendo aspetti economici e dimensione umana.



Come è arrivata a KIKO?

Ho trascorso 16 anni in Procter & Gamble, occupandomi sia di mercati maturi come l’Europa e gli Stati Uniti che di mercati emergenti come l’Europa dell’East, il Medio Oriente e l’Africa. È stata una crescita professionale multiculturale. Poi sono passata in l’Oreal come Amministratore Delegato di L’Oreal Italia: sono stati anni adrenalinici in cui ho potuto guidare il ritorno della società alla crescita di fatturato e di quote di mercato in contesto economico sfidante.



Cosa significa per una donna occuparsi di cosmetici in un ruolo aziendale?

Fare l’Amministratore Delegato comporta delle responsabilità che prescindono dal settore e dai prodotti di cui ci si occupa. Certamente poter svolgere questo incarico in un ambiente attraente come quello del beauty è particolarmente piacevole e interessante.



Quali difficoltà ha incontrato nel percorso professionale?

Nella mia carriera, così come in tutte le carriere, ci sono stati momenti più facili e altri meno. Le difficoltà ci sono per tutti. Quello che fa la differenza nei momenti tosti è credere in sé stessi e dare il massimo con entusiasmo e resilienza.



Quanto è stato difficile farsi accettare nel ruolo di AD?

Ad essere sincera non è stato difficile. Ho conquistato questo ruolo iniziando dal basso, partendo in Procter&Gamble dal primo gradino di Assistant Brand Manager. Da li in poi è stato un percorso di crescita trasparente, uno scalino alla volta, con tanto impegno e passione per il mio lavoro.