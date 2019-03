“La nostra diversità è la chiave del nostro successo”

Chi è Silvia Foggetti e di cosa si occupa? Mi occupo di acquisizioni per David Lloyd Leisure, oltre ad essere rappresentante legale della società in Italia. Si tratta di un gruppo inglese che possiede e gestisce 114 club dedicati sia agli sportivi che alle famiglie (tutti con campi da tennis, piscine, spa, aree fitness e spazi dedicati ai bambini), di cui 99 nel Regno Unito. Sono sposata con due figli, ormai grandi. Durante il mio percorso, ho dovuto sacrificare in parte la mia vita lavorativa a favore della famiglia ma non ho mai abbandonato l’attività professionale , ho sempre avuto bisogno di sfide al di fuori del contesto familiare. Credo che per una donna sia fondamentale, non solo per un discorso di indipendenza economica ma, soprattutto, per una crescita personale. Cosa ha studiato e cosa pensava di diventare da grande? Ho frequentato il Liceo linguistico (anche se avrei voluto fare l’Istituto nautico… Mi sarebbe piaciuto intraprendere la carriera militare come mio padre ma all’epoca alle donne era preclusa). Mi sono laureata in Scienze Politiche nel 1988 a Trieste, con l’obbiettivo di intraprendere la carriera diplomatica, ma poi il corso della vita mi ha fatto prendere un percorso diverso che mi ha portato a dove sono ora.

Come è arrivata nel Gruppo David Lloyd?

Nella mia carriera professionale ho avuto molti ‘stop and go’, anche perché ho seguito mio marito e appoggiato totalmente e con entusiasmo le sue scelte, che ci hanno portato all’estero. Ho iniziato lavorando in Electrolux Professional, un’esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo e dove ho lavorato per circa dieci anni fino alla nascita della prima bimba (primo stop). Poi, per motivi professionali, mio marito è stato trasferito prima in Germania (scelta condivisa, che però ha comportato un secondo stop di quasi 2 anni) e in seguito in Spagna, dove è ricominciata la mia “rinascita professionale”. Durante i nove anni trascorsi in questo Paese ho sempre lavorato, dapprima collaborando con un professore dell’Università Complutense di Madrid e poi per il gruppo italiano Natuzzi (Divani&Divani). In Spagna mi ero organizzata con i bambini, ero presente ed è stato un periodo bellissimo anche nella vita familiare: loro andavano a scuola dal lunedì al venerdì e i fine settimana erano dedicati totalmente alla famiglia. Ho sempre lavorato nell’ambito del Marketing e della Comunicazione. La Spagna è stata importante anche per iniziare la relazione con David Lloyd Leisure: nel 2010, al mio rientro in Italia, una mia collega mi ha messo in contatto con una persona che stava cercando qualcuno che si occupasse di acquisizioni per la società inglese. Così è cominciato il mio percorso con questo fantastico gruppo, fantastico anche per l’approccio professionale con il mondo femminile, che nel nostro Paese non ho riscontrato altrove. Tra i quasi 9mila impiegati, è assolutamente normale trovare donne che ricoprono posizioni chiave. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, il Sunday Times l’ha definita come una delle ‘Best 25 Big Companies 2019’, collocandola al decimo posto. Nel 2017 ho portato a termine positivamente la prima operazione di David Lloyd in Italia: a Milano San Felice è apparsa la prima insegna DLL nel maggio del 2017.