"La creatività mi ha salvato e mi ha aiutato a sopportare il dolore"

Ciao Valentina, grazie per avermi concesso questa chiacchierata. Ti sto chiamando via Whatsapp…

Non è certo un problema! Mi fa molto piacere raccontarti un po’ di me e della mia storia: sono sempre in giro, quindi sono abituata a fare telefonate o a rilasciare interviste sul binario di un treno, mentre sono in taxi o sto aspettando di imbarcarmi all’aeroporto!



Una vita intensa, direi!

Sì, seguo molti progetti. Da quando mio marito Francesco Quinn è mancato, ho sentito che dovevo dare una svolta alla mia vita e costruire qualcosa di importante che desse continuità all'eredità della nostra famiglia e desse un senso ed una speranza ai nostri bambini, riscattando la tragedia che avevano vissuto. Nella vita ho avuto molti brutti momenti, ma questo è stato davvero il più grosso dolore che mai potevo immaginare di vivere.



Cosa è accaduto?

Francesco era un uomo molto sportivo, amava pedalare e adorava andare in bicicletta. Un giorno, mentre giocava in giardino con i nostri tre bambini, ha avuto un attacco cardiaco e si è accasciato al suolo. I piccoli lo hanno visto morire davanti ai loro occhi, è stato terribile.



Intuisco un legame fortissimo. Come è nata la vostra storia?

In realtà, io e Francesco ci conoscevamo da sempre. Le nostre famiglie erano molto vicine, i nostri genitori molto legati. Mio nonno era il Presidente dell’Anicagis, (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali) e naturalmente il papà di Francesco, Anthony Quinn, fu il protagonista di molte pellicole importanti girate negli studi di Cinecittà. Loro due divennero molto amici e quindi frequentarci era per noi un’abitudine. Peraltro, io sono cresciuta in un contesto dove ho respirato l’arte fin da bambina: sono nata a Firenze, proprio dove la mia famiglia possedeva il Teatro Verdi, inaugurato nel lontano 1854. Terminati gli studi superiori, mi traferii a Parigi per studiare arte e poi accettai un lavoro che mi portò negli States. Io e Francesco ci rivedemmo con occhi nuovi e diversi e fu subito grande amore.



Quanto è stato difficile risollevarsi da un lutto così doloroso?

Moltissimo. Io sono tuttavia molto tenace e ho deciso fin da subito di dare un significato a quanto era successo. La mia creatività mi ha sempre salvato e mi ha aiutato ha trasformare il dolore.

Nel 2012, un anno dopo la scomparsa di Francesco, ho aperto i miei studi di produzione a Los Angeles, la Quinn Studios Entertainment, e come primo lavoro cinematografico ho deciso di realizzare una fiction sul ciclismo, la grande passione di mio marito. Finanziato e realizzato dai nostri studi, "Life On A Bike (la vita su una bici)" è un documentario basato sul “Giro d’Italia”, le cui riprese sono state fatte in undici diversi Paesi. E’ stato un vero successo e questo mi ha spinto a proseguire nell’attività di produzione di documentari e diventare una ambasciatrice di pace che porta all’attenzione del grande pubblico e delle istituzioni argomenti difficili e scottanti sui quali occorre fare qualcosa.



Mi fai un esempio?

Certamente. Ho prodotto e realizzato il feature film "The Butterfly's Dream", candidato all’Academy Award e al Golden Globe 2014 come Miglior Film Straniero, oltre che vincitore del Milano International Film Festival, del World Sound Track Academy 2014 e del Siena Film Festival 2014, oltre ad aver ottenuto una nomination ai Grammy Award 2015. Si tratta di una storia ambientata in Turchia nel 1941 dove, in una città mineraria impoverita sulla costa del Mar Nero, due giovani e talentuosi poeti, amici e rivali, fanno una scommessa per decidere chi dei due possa corteggiare la bella figlia di un aristocratico, dovendo al contempo affrontare anche problemi più gravi come malattie, povertà, lavoro obbligatorio nelle miniere di carbone e la minaccia di una incombente seconda guerra mondiale.