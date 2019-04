Volere è potere 4 aprile 2019 05:00 A 47 anni niente è impossibile, nemmeno tornare tra i banchi di scuola con i millenials Grazia Zuccarini racconta a Tgcom24 la sua storia: da Milano a Los Angeles per continuare a prepararsi e darsi una nuova opportunità professionale

Una laurea in biologia in tasca e un trascorso in ruoli di grande prestigio in aziende del settore cosmetico: Grazia Zuccarini, origini umbre, ma milanese d'adozione, ha deciso di mollare tutto e partire per gli States. Obiettivo? Prepararsi, perché non si finisce mai di imparare!

Ciao Grazia, parlarsi con il fuso orario non è proprio semplice, ma ci proviamo…

Sì, in effetti le comunicazioni non sono facili dalla Costa Ovest degli Stati Uniti, ma la tecnologia ci viene in aiuto!



Mi racconti un po’ di te?

Ho 47 anni e una laurea in biologia all’università di Perugia. Poi la passione per i cosmetici mi ha portato a trasferirmi a Milano, dove per un paio d’anni ho studiato scienze e tecnologie cosmetiche, una scuola di specializzazione della facoltà di farmacia: sono diventata cosmetologa e successivamente anche giornalista perché ho iniziato a scrivere articoli si bellezza. In seguito ho completato la mia formazione con un Master in Business Administration.



Non male, direi! Sei sempre stata così brava e disciplinata anche da giovanissima?

In realtà, sono stata un’adolescente che continuamente scappava dai genitori super rigidi, sai, vengo da un paesino umbro e la mentalità era piuttosto all’antica. Dapprima sono scappata a Perugia, quindi Milano, poi ho iniziato a viaggiare per il mondo, ma con un unico sogno: trasferirmi in America. Pensa che l’ho chiesto a mio padre come regalo di laurea!

Quindi gli USA sono sempre stati nel tuo cuore…

Nel corso della mia vita negli USA ci sono stata sono stata tante volte da turista, anche se tutto sommato nel mondo suggerirei di visitare altri posti potendo. Tuttavia non mi ci sono mai trasferita perché ho sempre lavorato tanto a Milano, passando da un lavoro ad un altro e cogliendo tutte le opportunità di crescita professionale, fino a quando ho deciso di rispolverare i miei sogni e mi sono ricordata che volevo trasferirmi qui. Ho mollato tutto e sono partita.



Cosa ti ha convinto a trasferirti negli States?

Mi occupo da sempre del settore della cosmetica, ho visto cambiare il mondo del marketing e della comunicazione e ho verificato quanto ci sia da imparare da altri Paesi, in particolare dalla Cina e dall’America, soprattutto da quando esistono i social network. Ho visto soffrire le profumerie e non decollare il commercio online, ho capito che c’era qualcosa di più che dovevo imparare, che mi sfuggiva, che non sapevo: da lì la decisione di trasferirmi e di riprendere a studiare Digital Marketing alla UCLA di Los Angeles.



Come ti trovi in America? Hai avuto problemi o difficoltà ad integrarti?

Per la verità, ho un carattere molto aperto, ho lavorato con la comunità italiana e potevo contare sugli amici a Los Angeles, quindi sono stata accolta tranquillamente. L’ambiente in università è particolare, ognuno fa quel che deve, si incontrano le stesse persone per tre ore la settimana, ma non si riesce a costruire rapporti. Oltretutto, LA è una città pazzesca e gigantesca: muoversi per incontrare una persona è davvero molto complicato; si tratta però di una città piena di stimoli, di eventi e di opportunità di incontri e quindi tutto sommato integrarsi nella realtà internazionale è facile. Diverso è il discorso per la comunità americana, ma comunque no non ho avuto difficoltà a farmi accettare.