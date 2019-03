Alessandra, tre figli: “Partire con animo aperto e tanta curiosità” Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alessandra, buongiorno. Mi pare che possiamo chiacchierare meglio al mattino, non è così?

Sì, è vero. Con tre bambini a cui dar retta, ho qualche “ora di libertà” solo quando sono tutti e tre a scuola. Al mattino posso lavorare e cercare di organizzare le giornate, che sono sempre molto piene e dense di impegni e attività.



So che hai studiato legge, ti interessavano le relazioni familiari…

In effetti dopo il liceo sono stata molto in dubbio se iscrivermi a psicologia, legge o scienze della comunicazione. Poi ha prevalso la parte più "bacchettona" di me e sono finita a studiare mattoni incredibili! Ma quando ho potuto scegliere l'ambito in cui lavorare, non ho avuto dubbi: essere avvocato di diritto famiglia mi consentiva di fare un bagno di umanità tutti i giorni. Raccogliere gli sfoghi delle persone, toccare con mano la sofferenza, assistere a profonde ingiustizie nei confronti dei bambini e poter dare un aiuto concreto e pratico nella risoluzione dei problemi. Tutto questo mi piaceva: non era affatto leggero, ma mi piaceva.



E poi cosa è cambiato nella tua vita?

Quando è nata la mia prima bambina mi è venuta una voglia incredibile di fare la mamma a tempo pieno per godermela il più possibile. Mio marito nel frattempo stava frequentando un Master con l'obiettivo di fare un salto in avanti nella sua carriera, obiettivo che io condividevo totalmente. La combinazione delle due cose ha fatto in modo che quando un giorno è tornato a casa comunicandomi di aver ricevuto una allettante proposta di lavoro in una importante azienda veneta, la mia risposta è stata immediata: "Partiamo!" Nel frattempo era nata anche la nostra seconda figlia e ci siamo trasferiti in una amena località nel bellunese quando la piccola aveva solo tre mesi. Non ti nego che non è stato sempre facile: abituarmi alla vita di un piccolo centro non mi riusciva, non era nelle mie corde, tuttavia l’entusiasmo era alle stelle ed era unito alla consapevolezza che quella sarebbe stata solo la prima tappa di un'avventura più grande. E di fatto è andata proprio così perché, dopo un anno e mezzo, la stessa azienda ci ha fatto trasferire a Parigi.



Parigi, la famiglia, i figli. Non deve essere stato facile.

Al contrario, è stato facilissimo! Parigi è una città a misura di famiglia, bellissima, organizzata, piena di parchi, piena di gente interessante e soprattutto piena di espatriati. In pochi mesi abbiamo creato un giro di amicizie perfino più nutrito di quello di Milano, la nostra città. La cosa bella di quando sei espatriato è che si crea un forte senso di appartenenza e di famiglia con tutti coloro che, come te, stanno vivendo un'avventura lontano da casa. Sono stati anni appassionanti e pieni di stimoli, per noi e per i nostri figli: già, dimenticavo che nel frattempo proprio a Parigi è nato il terzo! Partire è stato doloroso, lo ammetto.



Come nasce il tuo progetto?

AMA nasce proprio da quell'entusiasmo e da quello spirito di coesione cui facevo riferimento. La vita è incredibile: io e Federica ci siamo ritrovate a Parigi dopo essere cresciute nello stesso quartiere milanese e aver frequentato le stesse scuole! Ci ha unito il fatto di avere la stessa idea: quella di scrivere un blog che parlasse alle mamme e ai papà desiderosi di spunti e idee su cosa fare con i loro bambini a Parigi. Nasce così “Andiamo Mamma” e con esso un periodo divertentissimo. Giravamo come matte per la città scovando luoghi adatti ai bambini per poi scriverne un post, macinavamo chilometri, conoscevamo gente, partecipavamo ad eventi e fiere, stringevamo partenariati e accrescevamo piano piano i nostri fedelissimi lettori. Nel frattempo alla scuola italiana di Parigi dove andavano le mie bambine ho conosciuto Francesca, mamma padovana di tre bambini, super creativa ed innamorata della Ville Lumière proprio come noi. Il feeling è stato immediato.