Buongiorno, Elisaveta. Non riesco a pronunciare correttamente il suo cognome: di dove è esattamente?

Vero, un cognome non italiano: infatti sono nata a Mosca, ma poi sono cresciuta a Roma.



Cosa ha studiato e cosa pensava di diventare da grande?

Ho studiato Scienze della Comunicazione e la moda è sempre stata la mia passione, insieme all’esigenza di far parte di un ambiente internazionale e multiculturale.



Come è arrivata in H&M?

Quando venni a conoscenza del fatto che H&M cercava una persona da inserire nel ruolo di Marketing Project Responsible inviai il mio curriculum, feci diversi colloqui e alla fine fui scelta. Da quel momento sono trascorsi dieci anni in cui sono passata a ruoli di responsabilità crescente e oggi sono Responsabile Marketing, ricoprendo questo ruolo per l’Italia, la Russia e la Francia. Esperienze molto diverse, molto formative e assolutamente indimenticabili.



Abbigliamento e moda: un piacere…

Assolutamente un piacere, ma anche il mio orgoglio: come si dice “Proud to work & proud to wear”, ovvero orgogliosa di lavorare e fiera di indossare. Sono orgogliosa di far parte di un’azienda con una idea di business precisa, che è ”Moda e qualità al miglior prezzo in maniera sostenibile”. H&M è presente in ben 72 mercati del mondo, offre moda per tutti i gusti ed occasioni e inoltre permette di fare scelte consapevoli proponendo collezioni sostenibili, materiali riciclati oppure realizzati con tecnologie innovative, per esempio capi prodotti dalle bucce di arancia o dalle bottiglie di plastica.



Cosa significa per una donna occuparsi di fashion?

È ovviamente bellissimo, ma H&M è molto più che fashion. È velocità di pensiero e di azione, è spirito di iniziativa, è miglioramento costante, è team work. Sono solo alcuni dei valori che viviamo tutti giorni in azienda e che per me sono fondamentali.



Quali difficoltà ha incontrato nel percorso professionale?

Ho sempre lavorato sodo e con passione. Riconosco di essere stata fortunata, perché sono stata sempre premiata per il mio impegno e dedizione. Difficoltà? Una per tutte: imparare velocemente il francese quando mi sono trasferita in Francia e avere solo 24 ore a disposizione in una giornata!