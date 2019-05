"La carriera comporta rinunce e compromessi: bisogna volerla davvero"

Sabina Belli, Amministratore Delegato di Pomellato Sabina oggi Ufficio stampa 1 di 2 Sabina da piccola Ufficio stampa 2 di 2 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno Sabina, aspettavo la sua telefonata.

Infatti eccomi qui: è un buon momento? So che vorrebbe sapere qualcosa di me…



E’ proprio così.

Grazie, mi sento lusingata e onorata per questa attenzione. A me non sembra di essere così speciale, ma d’altro canto mi rendo conto che quello che ho fatto suscita interesse, anche da parte delle donne più giovani. Interesse che a mio modo di vedere è sproporzionato.



Mi racconti un po’ di sé, potremmo partire dalla sua infanzia.

Ci terrei a raccontare la mia storia personale perché ha fortemente influenzato il mio modo di essere e di pensare. Sono nata da genitori culturalmente molto impegnati, socialmente attivi, pronti a raccogliere le sfide del loro tempo e a diventarne protagonisti. Mia mamma, che oggi ha novant’anni, è sempre stata un esempio ed un modello per me: una donna in gamba e super attiva nel mondo professionale, che ha lavorato in un settore sfidante e tipicamente maschile nella società di mio padre. Ho sempre sentito da lei il racconto di ciò che accadeva in quel periodo: erano gli anni della contestazione giovanile, quelli in cui si mettevano al rogo i reggiseni, l’epoca dei concerti all’aperto e dei figli dei fiori. In buona sostanza, quando ero ragazza era il periodo in cui molti dei nodi relativi alla disuguaglianza di genere erano stati risolti.



Quanto sono stati importanti i suoi genitori nella sua crescita personale?

Tantissimo. I miei sono stati genitori molto particolari, intelligenti e forti; una coppia molto legata, non borghese, che ha abbracciato uno stile di vita moderno sia nella vita quotidiana, così come nel lavoro e nella vita familiare. Hanno avuto due figli: oltre me, che sono la maggiore, anche mio fratello, più giovane di due anni e che è affetto da Sindrome di Down. Avere un fratello con disabilità ha influenzato tutta la mia vita, perché il desiderio è sempre stato quello di fare di lui una persona profondamente felice, privo di barriere dovute all’handicap e integrandolo totalmente nella società. Ho sempre avuto il ruolo della sorella maggiore, che ho accettato con grande responsabilità e senso del dovere, ma che mi ha sempre lasciato aperta una finestra sui temi di tolleranza, sensibilità, accettazione della diversità.



So che è cresciuta oltralpe.

Sono milanese di nascita, ma francese di adozione: mio padre accettò l’offerta di un’azienda di consulenza aziendale americana e così ci trasferimmo a Parigi. All’epoca avevo quindici anni e sono rimasta in Francia fino a non molti anni fa… penso ancora in francese, lo ammetto. Ho avuto un’educazione molto all’avanguardia: a Milano i miei genitori scelsero per me le scuole elementari della Montessori, che mi hanno lasciato la libertà assoluta di poter esprimere la mia creatività e influenzato la parte della mia intelligenza emotiva, favorendo un pensiero concettuale creativo. A Parigi proseguii gli studi sapendo che avrei voluto far parte del team in cui si prendono le decisioni, non per ambizione, ma perché per me è molto più interessante rispetto al lavoro svolto in team che poi non possono vedere il risultato del proprio lavoro.



Quanto è importante la determinazione per arrivare a ruoli apicali in azienda?

La domanda vera è: lo vuoi veramente? Perché, vede, bisogna essere chiari: fare carriera comporta la decisione di intraprendere un percorso costellato di rinunce, compromessi, forza fisica, resistenza ed anche energia per avere ogni giorno il sorriso e la carica da trasmettere al resto del team.



Vale per tutti, indistintamente?

Ma certo, per me la differenza uomo/donna non esiste e nella mia vita questo nodo era stato ampiamente risolto. La mia educazione mi aveva già affrancata da certi stereotipi e mi sentivo lontana dai dibattiti sulle donne, che trovavo noiosi e inutili. Mi sono resa conto però che mi sbagliavo: quello che per me era scontato, nella società non lo è affatto, soprattutto qui in Italia.