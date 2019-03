"Cosa apprezzo nel lavoro? Avere genialità e coltivare la passione"

Clelia Martino, Business Development Manager di Rossopomodoro Clelia in famiglia Ufficio stampa 1 di 11 Clelia con Jacopo e Greta Ufficio stampa 2 di 11 Clelia con Greta, Jacopo e Ingrid Ufficio stampa 3 di 11 Clelia all'apertura di Rossopomodoro a Monza Ufficio stampa 4 di 11 Clelia con Franco Manna e Roberto Sorrentino a Monza Ufficio stampa 5 di 11 Jacopo e la squadra di Rossopomodoro a Monza Ufficio stampa 6 di 11 Clelia e il Presidente di Rossopomodoro, Franco Manna Ufficio stampa 7 di 11 Clelia con Franco Manna Ufficio stampa 8 di 11 Clelia e Casa Rossopomodoro Ufficio stampa 9 di 11 Clelia e gli chef Antonio Sorrentino ed Enzo De Angelis Ufficio stampa 10 di 11 Clelia a Casa Sanremo, Show Cooking 2018 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Clelia, buongiorno! Abbiamo tempo per una chiacchierata?

Assolutamente sì. Oggi sono tranquilla, sto aspettando mia figlia per pranzare insieme…



Quanti figli hai? Vivono con te?

Ho tre splendidi ragazzi: Greta, che ha trent’anni ed è manager in una importante azienda multinazionale americana, poi c’è Jacopo, con un passato di direttore di punti vendita in gestione diretta e attualmente imprenditore e alla guida di Rossopomodoro Monza, e infine Ingrid, la più piccola, 23 anni e già una laurea specialistica in tasca. Sono molto fiera e orgogliosa di loro, non mi posso lamentare!



Una bella famiglia: come hai fatto a conciliare tutto, ad arrivare a occupare un posto così importante in Rossopomodoro?

Beh, non è stato facile. Ho studiato economia e pensavo ad un percorso professionale in area amministrativa e così è stato all’inizio della mia carriera; ho iniziato in una grande azienda italiana con ruoli di crescenti responsabilità ottenendo ben presto riconoscimenti importanti fin da giovanissima. Tuttavia quando ho deciso di metter su famiglia nulla poteva essere più importante: ho sempre anteposto i miei figli alla carriera, ma sono stata anche fortunata... del resto, la fortuna aiuta gli audaci! In ogni caso il senso di colpa un po’ c’è sempre per il timore di non fare mai abbastanza, noi donne ci siamo abituate…



Quando è iniziata la tua avventura in questa azienda così famosa, in Italia e nel mondo?

Hai presente la famosa canzone “Eravamo quattro amici al bar”? Beh, più o meno andò proprio così. Ho da sempre affiancato il presidente, Franco Manna, e condiviso il progetto dall’inizio insieme anche ai soci fondatori, Pippo Montella e Roberto Imperatrice. All’inizio del mio percorso con Rossopomodoro, circa 27 anni fa, i miei primi due figli erano piccoli – Ingrid, la terza, è nata successivamente - e per questo dissi a Franco Manna che potevo dedicare al nuovo lavoro non più di cinque ore al giorno; mi rispose che sarebbero state sufficienti. Franco Manna è sempre stato un imprenditore lungimirante e in tempi non sospetti mi concesse il part-time con un orario che potesse conciliare il mio lavoro di mamma con quello di manager. Questo mi consentì, per esempio, di portare al mattino i bambini all’asilo potendo dedicare loro un po’ di tempo anche per giocare e subito dopo precipitarmi in ufficio. Cominciai con entusiasmo, un entusiasmo che ho ancora oggi, dopo oltre vent’anni.



E’ stato difficile farsi riconoscere in un ruolo così delicato e strategico?

Mai. La professionalità è sempre stata al primo posto, prima di qualsiasi pregiudizio. Non è stato facile invece portare fuori Napoli la napoletanità del nostro prodotto, la pizza. Una per tutte? Convincere i nostri straordinari pizzaioli a trasferirsi lontano, per esempio a Milano. Sembra strano, ma è così.



Quali sono le cifre caratteristiche di Rossopomodoro?

L’artigianalità, la qualità delle materie prime, il replicare ovunque un prodotto dalla forte vocazione tradizionale napoletana, sempre fedele a se stesso e a prezzi comunque accessibili. In questo è stato sempre fondamentale il lavoro corale svolto con i miei colleghi e responsabili: Pippo si è sempre occupato di avere i migliori fornitori e di spuntare i prezzi più convenienti, mentre Roberto ha sempre fatto quadrare i conti. A me invece è sempre toccata tutta la parte di comunicazione e di sviluppo delle attività al fianco del Presidente Manna.



Ventisette anni nella stessa azienda: come fai a trovare ogni giorno l’entusiasmo e la voglia di fare?

Non è difficile, credimi. Non solo adoro il mio lavoro, ma ho la grande fortuna di essere costantemente affiancata al mio Presidente, una persona che stimo moltissimo e che sa essere sempre un passo avanti agli altri. Da lui raccolgo sfide sempre nuove, sa trasferirmi nuovi stimoli che mi piace raccogliere. Sai una cosa? Ci siamo sempre dati del lei, in segno di profondo rispetto, anche se a legarci sono anche ammirazione e stima reciproche. Lui mi chiama “la Signora “, io lo chiamo per nome: è così da sempre... curioso, vero? Oggi collaboro anche con il nuovo Amministratore Delegato, Roberto Colombo, una persona gentile e molto preparata, di grande professionalità ed esperienza: c’è sempre da imparare!